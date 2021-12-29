¼Ä¸¶ÎÃ»Ò ¡ÈÉÔÎÑµ¿ÏÇ¡É¥¹¥ë¡¼¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à½÷Í¥Æ»¡¡»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤ÏÊÛÅöºî¤ê¤ÎÆü¡¹
¡¡º£Ç¯£··î¤ËÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê£·£²¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ê£´£¸¡Ë¤¬½÷Í¥¤È¤·¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡»ÔÂ¼¤ÈÎ¥º§¸å¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¼Ä¸¶¤È´ÚÎ®¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò£Î£Ï£Ö£Á¡×¥°¥¡¥ó¥¹¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥°¥¡¥ó¥¹¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢Î¥º§¤Î±ó°ø¤Ë¼Ä¸¶¤ÎÉÔÎÑ¤òµó¤²¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ë¹½¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¶È¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï£Î£å£ô£æ£ì£é£ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶âµûºÊ¡×¤Ç¥É¥í¥É¥í¤ÎÉÔÎÑºÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡ØÀõÁð¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Í¥È¥Õ¥ê¤Î¼«¿®ºî¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤ÏÇ¨¤ì¾ì¤âÊªÉÝ¤¸¤»¤º±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ÔÂ¼¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤¹¤ëÁ°¡£¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤âÎ¥º§¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´À¤³¦¤Ç°ìÀÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼Ä¸¶¤ÏÌòÊÁ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¥¿¥¤¥×¡£¶È³¦¤Ç¤Ï»ÔÂ¼¤È¤ÎÎ¥º§¤â¡ÖÈà½÷¤ÎºîÉÊ¤Î£±¤Ä¡×¤È·ÁÍÆ¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë»ÔÂ¼¤Ïº£·î£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤Ç¡¢£²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é»ù¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö»Ò¶¡¤ÎÊÛÅö¤ÏËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃæÅùÉô¤Ï¤¢¤È£²Ç¯¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤È£²Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¬ºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£Ç¯Îð¡¢ËÍ¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡£¹½¤¤¤¹¤®¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡»ÔÂ¼¤Ï»Ò°é¤Æ¡¢¼Ä¸¶¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡½¡½¡£Î¥º§¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£