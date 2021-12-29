2022Ç¯¤ÏÃ¯¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë¡©¡¡±í±üÀî¤Î1Ç¯¸åÇÚ¡Ä10Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¸õÊä10Áª¼ê¤ò¸·Áª
µð¿Í¡¦½©¹¤Ï22Ç¯¤«¤é¡Ö55¡×¤òÃå¤±¤ë¡¢¥Ï¥àºÙÀî¤Ï21Ç¯¤Ë6»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦µÙ»ß´ü´Ö¤ò¶´¤ß2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÆµåÃÄ¤¬Á´143»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿2021Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¡£¹âÂ´5Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢Æ±4Ç¯ÌÜ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬MVP¡¢Æ±2Ç¯ÌÜ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤¬¿·¿Í²¦¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬Ãø¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¢10Âå¤Î¼ã¼ê10Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¡¢DeNA¿¹·ÉÅÍÆâÌî¼ê¤é2002Ç¯ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï½ü¤¤¤¿¡£
¡»ÍèÅÄÎÃÅÍ³°Ìî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á2002Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡ÌÀÀÐ¾¦¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢7·î13Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¶üÏ©¡Ë¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1²ó¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç½éµå¤òÂª¤¨¤Æ±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ1ÅðÎÝ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï23»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.211¡Ê71ÂÇ¿ô15°ÂÂÇ¡Ë2ËÜÎÝÂÇ8ÂÇÅÀ¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï89»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.255¡Ê321ÂÇ¿ô82°ÂÂÇ¡Ë2ËÜÎÝÂÇ26ÂÇÅÀ5ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡»½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Êµð¿Í¡á2002Ç¯9·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡Æó¾¾³Ø¼ËÂçÉÕ¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÎ½Å95¥¥í¤ÎÂç·¿Áª¼ê¤Ï¹â¹»¤Ç¤ÏÅê¼ê¤â·ó¤Í¤¿¤¬¥×¥í¤Ç¤ÏÌî¼ê¤ËÀìÇ°¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç1·³¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£1·³¤Ç¤Ï9·î29Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÂåÂÇ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º¸Èô¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï82»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.229¡Ê275ÂÇ¿ô63°ÂÂÇ¡Ë8ËÜÎÝÂÇ26ÂÇÅÀ3ÅðÎÝ¡£2022Ç¯¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö68¡×¤«¤é¾¾°æ½¨´î»á¤¬Ãå¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö55¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¡»Æâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡á2002Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡À±ÎÇ¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£4·î6Æü¤Ë¡ÖÆÃÎã2021¡×¤ÎÂåÂØ»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ1·³¤Ë¾º³Ê¡£5·î¤Ë¤âºÆ¤ÓÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Á´¤ÆÂåÂÇ¤Ç6ÂÇÀÊ5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»°¿¶1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£7·î¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÀ®ÀÓ¤Ï74»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨231¡Ê238ÂÇ¿ô55°ÂÂÇ¡Ë8ËÜÎÝÂÇ25ÂÇÅÀ2ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¡¦±üÀî¶³¿Åê¼ê¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡»ºÙÀîÎ¿Ê¿ÆâÌî¼ê¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡á2002Ç¯4·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿·¾±¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¹¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤À¡£2021Ç¯6·î2Æü¤Ë±¦¼êÍ³Ã¹ü¤Î³ÃÀÚ½ü½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢8·îËö¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¡£10·î18Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢·×9»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤¦¤Á6»î¹ç¤¬ÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£1·³À®ÀÓ¤Ï9»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.200¡Ê25ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¡¢12»°¿¶¡£
¡»ÅÚÅÄÎ¶¶õÆâÌî¼ê¡ÊÃæÆü¡á2002Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡¶á¹¾¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£9·î3Æü¤Ë1·³ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢9»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.400¡Ê5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö8ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½éÀèÈ¯¤·¤¿9·î12Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï2¼ººö¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï89»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.240¡Ê204ÂÇ¿ô49°ÂÂÇ¡Ë1ËÜÎÝÂÇ22ÂÇÅÀ9ÅðÎÝ¡£
¹Åç¡¦¾®ÎÓ¤Ï±í¡¦Â¼¾å¤«¤é2»°¿¶¡¢20Ç¯¹âÂ´¥É¥é1¤Î3Áª¼ê¤Ï1·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·
¡»¾®ÎÓ¼ùÅÍÅê¼ê¡Ê¹Åç¡á2003Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ß¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï8»î¹çÅÐÈÄ¡¢0¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.30¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿11·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£3²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶6¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¤«¤é2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÂç´ï¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡»¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡ÊÃæÆü¡á2002Ç¯8·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡ÃæµþÂçÃæµþ¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¹â¹»¤Ç¤ÏºÇÂ®154¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢À¤Âå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç14»î¹çÅÐÈÄ¡¢0¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.01¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿1·³ÅÐÈÄ¤Ï2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡»»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡á2002Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¡¢93¥¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç18»î¹çÅÐÈÄ¡Ê17ÀèÈ¯¡Ë¡¢2¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.48¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2022Ç¯¤Ï1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡»°æ¾åÊþÌéÆâÌî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡á2003Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¹â¹»ÄÌ»»50ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¾Íè¤ÎÂçË¤¸õÊä¤Ï1·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç45»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.246¡Ê122ÂÇ¿ô30°ÂÂÇ¡Ë3ËÜÎÝÂÇ11ÂÇÅÀ¡£3·³¤Ç70»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.256¡Ê242ÂÇ¿ô62°ÂÂÇ¡Ë¡¢8ËÜÎÝÂÇ41ÂÇÅÀ¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡»Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Êµð¿Í¡á2002Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¡¡ÃæµþÂçÃæµþ¹â¤«¤é2020Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£Í··â¼ê¤È¤·¤ÆºäËÜÍ¦¿Í¤Î¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¡¢1·³½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç44»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.309¡Ê165ÂÇ¿ô51°ÂÂÇ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃ¤Ë9¡¢10·î¤Ï21»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.380¡Ê79ÂÇ¿ô30°ÂÂÇ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9¡¦10·îÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë