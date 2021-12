「SEX AND THE CITY」(セックス・アンド・ザ・シティ)の続編ドラマ「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」が、本日12月29日からU-NEXTにて見放題独占配信が開始される。毎週水曜1話ずつ更新予定。

「SEX AND THE CITY」シリーズは、ニューヨークに住む女性たちの恋愛事情を赤裸々に描き大ヒットした。アメリカで1998年にテレビシリーズとしてHBOで放送が開始され、2003年にシーズン6の放送が終了。その後、2008年に劇場版『セックス・アンド・ザ・シティ』、2010年に劇場版第2弾『セックス・アンド・ザ・シティ2』が制作された。その後、続編の噂は何度もあったが、実現には至らなかった。その理由の一つは、キャリー役のサラ・ジェシカ・パーカーとサマンサ役のキム・キャトラルの不仲説があった。それを裏付けるかのように2021年に続編の制作が正式に決定したが、キャリー役のサラ、親友4人組のうちミランダ役のシンシア・ニクソンとシャーロット役のクリスティン・デイヴィスが続投する中、キムだけは出演しないことが発表された。

新章には、ミスター・ビッグ役のクリス・ノースをはじめ、スティーヴ役のデヴィッド・エイゲンバーグ、ハリー役のエヴァン・ハンドラー、アンソニー役のマリオ・カントーネのほか、今年9月に57歳で死去した、キャリーの親友スタンフォード役のウィリー・ガーソンさんらおなじみの顔ぶれが出演している。新キャストとなるのは、ニコール・アリ・パーカー、サラ・ラミレス、カレン・ピットマンなど。シャーロットの娘リリーとローズは『セックス・アンド・ザ・シティ2』ではまだ幼かったが、成長した姿で登場する。

前作から11年。「新章」と名付けられた最新作で描かれる、50代になって新たなライフステージを歩むキャリーたちの友情、そして新たな出会いに期待が膨らむ。(編集部・香取亜希)