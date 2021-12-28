¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Îº¸¤«¤é¹á¼è¿µ¸ã¡¢Áðù¬¹ä¡¢°ð³À¸ãÏº

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸µ£Ó£Í£Á£Ð¤ÇÇÐÍ¥¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ½÷À­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Î°ð³À¸ãÏº¡Ê£´£¸¡Ë¤ÈÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê£´£·¡Ë¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡þ

¿µ¸ã¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î£Ð£Â£É¡Ê¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È

¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°ð³À¸ãÏº

¤·¤ó¤´¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª

¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¤·¤ó¤Ä¤è¥Ñ¥ï¡¼¡ÙÁ´³«¤Ç¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

Áðù¬¡¡¹ä