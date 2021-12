SFアニメ「蒼穹のファフナー」シリーズの完全新作スピンオフ作品『蒼穹のファフナー BEHIND THE LINE』の制作が、12月27日開催された同シリーズ完結記念イベント「蒼穹のファフナー FINAL Fes in パシフィコ横浜」<Day1>総士生誕祭2021にて発表された。

「蒼穹のファフナー」シリーズは、少年少女たちが人型兵器“ファフナー”に乗りこみ、“フェストゥム”と呼ばれる未知の存在と命を賭して戦う姿を描くSFアニメーション。シリーズ15周年を迎える2019年、完全新作『蒼穹のファフナー THE BEYOND』全12話の劇場先行上映がスタート。2020年11月には第7〜9話の劇場先行上映が行われた。11月5日にはシリーズの最終章となる『THE BEYOND』第10〜12話が上映され、17年にわたって紡がれてきた物語が完結を迎えた。

本作は1話完結の完全新作アニメーションで、2017年に行われた「皆城総士生誕祭2017」にて制作を約束していた“平和なスピンオフ”に当たる作品という。詳細は後日発表となる。

さらに、今年11月より劇場先行上映された『蒼穹のファフナー THE BEYOND』第10〜12話を収録したBlu‐ray&DVD第4巻が2022年3月16日に発売されることも決定。本編のほか、イベント内にて公開された「石井真 秘密の函館紀行」やangelaによる第4弾エンディングテーマ「今を、生きる為に」、第5弾エンディングテーマ「過ぎ去りし日よ」、第12話挿入歌「Shangri‐La 〜THE BEYOND〜」も収録される。

真壁一騎と、2人の皆城総士が描かれたジャケットも解禁。ホームページでは描き下ろしイラストなどを使用した法人別オリジナル特典も公開されている。