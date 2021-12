2022年の干支は「寅」。年末より街中には寅スイーツが溢れています。今回はそんな中で日持ちする焼き菓子をピックアップしました。どれも食べるのがもったいないかわいさなので、新年早々の映えにもおすすめのスイーツになっていますよ♪

カスタードクリームがたっぷりイン!クリスピー・クリーム・ドーナツの「トラ カスタード」

クリスピー・クリーム・ドーナツでは、寅のドーナツを含む3種の年末年始限定が入ったお得なセット「GO GO SWEET 干支 ダズン(12個)」を期間限定で、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗(※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く)にて販売中です。

「トラ カスタード」1個334円。※店舗により価格が異なる場合あり、テイクアウト価格

「トラ

カスタード」は2022 年の干支である寅がモチーフにされたドーナツです。ビターチョコでつぶらな瞳とトラ模様を描き、ミルキーなホワイトチョコで口元を表現。ゴマチーズクラッカーのとがった耳で可愛い元気なトラに仕上げられています。プリンチョコをコーティングした顔の中には北海道産牛乳を使用した優しい味わいのカスタードクリームがたっぷりと詰め込まれていますよ。

セットには他の2種類の限定ドーナツ「トラ チョコ クランブル」「ストロベリー スプリンクル」が入っています。「トラ チョコ クランブル」は寅のカラーをイメージしたリングドーナツ。お店で人気No.1のオリジナル・グレーズド(R)にガーナ産カカオが入ったなめらかなチョコアイシングを重ね、バター風味のカリカリクランチがトッピングされています。もう1つの「ストロベリー スプリンクル」はオリジナル・グレーズド(R)に、甘酸っぱいストロベリーチョコに7色のカラフルなスプリンクルをトッピングした、パリパリ食感が楽しいドーナツです。どれも見た目に負けないおいしさなので、新年のお祝いとしてぜひ一度ご賞味ください。

「GO GO SWEET 干支 ダズン(12個)」2,160円。他にも「GO GO SWEET干支ダズン ハーフ(6個)」1,317円、「GO GO SWEET干支 ダズン ボックス(3個)」831円もあり。※店舗により価格が異なる場合あり、すべてテイクアウト価格

期間:〜2022年1月11日(火)※記載は「トラ カスタード」「GO GO SWEET 干支 ダズン(12個)」「GO GO SWEET干支ダズン ハーフ(6個)」「GO GO SWEET干支 ダズン ボックス(3個)」の期間、他のドーナツは異なる場合あり ※なくなり次第終了

時間:店舗により異なる

場所:クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※催事及びKKD店舗以外の小売店を除く

公式サイト:https://krispykreme.jp/

合成着色料や保存料などは一切不使用!「フロレスタ」の寅ドーナツ

自然派の手作りドーナツ専門店「フロレスタ」では、フロレスタ各店とECサイト「フロレスタオーガニックストア」にて干支ドーナツ「寅」が店舗では2022年1月10日まで、ECサイトでは1月7日まで販売中です。

フロレスタは北海道産小麦粉や国産大豆の無調整豆乳など素材にこだわり、お店で一つひとつ丁寧に手づくりしているドーナツ専門店。寅ドーナツにはかぼちゃチョコレートといった自然な甘さで仕上げられているとのこと。

「コロコロ寅ドーナツ」1個432円。※テイクアウト価格

「コロコロ寅ドーナツ」はつぶらな瞳と、ちょこんと出された前足が愛くるしく、「リング寅ドーナツ(324円・テイクアウト価格)」はしっぽまでシマシマのかわいいドーナツです。どちらも合成着色料・合成香料、保存料や防腐剤も一切不使用で、どちらも体に優しい素材で作られています。

ECサイト限定では、寅ドーナツとともに鏡餅がイメージされたドーナツにフロレスタ定番ドーナツ4種を加えたセットも登場しています。ぜひチェックしてみてくださいね。

【ECサイト限定】「2022年 寅年フロレスタ干支ドーナツBOX(冷凍)」2,022円。

期間:〜2022年1月10日(月)※予約販売期間は2022年1月7日(金) 23:59まで

時間:店舗により異なる ※店舗により年末年始休業あり

場所:各店舗またはECサイト

公式サイト:https://floresta-ec.jp/

アイシングで1つひとつ手作り。「Fairycake Fair」の寅カップケーキ

菓子研究家のいがらしろみさんがプロデュースのカップケーキとビスケットのお店「Fairycake Fair(フェアリーケーキフェア)」より、2022年の干支「寅」をモチーフにした新春カップケーキが1月11日までの期間限定で販売中です。

「ベイクド新春 寅」1,700円。

「ベイクド新春 寅」は、発酵バターとバニラビーンズをたっぷりと使用した生地に自家製キャラメルが練り込まれたベイクドカップケーキ。コク深い甘味とほのかなビター感をプラスされていて優しい味わいが楽しめます。寅や門松の柄は、店内工房にて職人が一つひとつ丁寧にアイシングで仕上げられているんだとか。

さらに、グランスタ東京の店舗限定では「カスタードキャラメル 干支 寅」も登場!フランス産ゲランド塩を使用した自家製塩キャラメルソース入りのカップケーキに、ふんわりとバニラ薫る濃厚なカスタードバタークリームが組み合わせられており、プリンのような味わいを楽しめるカップケーキになっているそうですよ。表情豊かなカップケーキを囲んで新春ティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。

「カスタードキャラメル 干支 寅」480円。

期間:〜2022年1月11日(火)※なくなり次第終了

場所:フェアリーケーキフェア グランスタ東京(東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1グランスタ東京)、オンラインショップ ※「カスタードキャラメル 干支 寅」はフェアリーケーキフェア グランスタ東京のみ

公式サイト:https://fairycake.jp/products/10211117