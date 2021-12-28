ÆÈÎ©¤¬ºÆ¤Ó¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¡Ä¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¤È°Â½»¥¢¥Ê¡¡¤È¤â¤Ë»ëÄ°Î¨¤Ç¶ìÀï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤ä¤Ã¤«¤ß¤äÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö
ºÇ¶á¤Ï¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤äºä¾åÇ¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢Íè½Õ¤ÇÈÖÁÈ¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¶É¥¢¥Ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥ÓÉÔ¶·¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤Îºï¸º¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Íè½Õ¤Î³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ¤Ç¤ÏÂçÊª£Í£Ã¤òÃæ¿´¤ËÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅöÂå¤¤Ã¤Æ¤Î¿Íµ¤¶É¥¢¥Ê¤Ç¤¢¤ë£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê£´£¸¡Ë¤ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê£³£´¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤â·È¤ï¤ëÊüÁ÷ºî²È¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö°Â½»¤µ¤ó¤Ï£±£°·î¤«¤éÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡Ù¤ò¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ï£´·î¤«¤é¡Ø£Ú£É£Ð¡ª¡Ù¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¶ÉÆâ¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¶ìÀï·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥Õ¥ê¡¼Å¾¿ÈÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÄÌ¾ï¡¢Ã´ÅöÈÖÁÈ¤¬»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤äÃíÌÜÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î£²¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö£²¿Í¤È¤â°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶É¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶É¾åÁØÉô¤Ï¾Íè¤Î´´Éô¸õÊä¤È¤·¤Æ°Â½»¥¢¥Ê¤Ë¤ÏÁí¹çÊÔÀ®ËÜÉô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¶ÉÄ¹ÂÔ¶ø¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¿¦¡¢¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ë¤ÏÊÔÀ®¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÉû¼çÇ¤¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤òÍ¿¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Ê¤Ë¤»¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¤ä¤Ã¤«¤ß¤äÂ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤£²¿Í¤Ç¤¹¤·¡¢¹¥ÂÔ¶ø¤¬¤«¤¨¤Ã¤ÆÂÛÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¼ÂºÝ¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà¶ÉÄ¹ÂÔ¶øá¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¿·¡¦¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤ò¤¿¤±¤·¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¶É¾åÁØÉô¤äÊÔÀ®Éô¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤äÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶É¥µ¥¤¥É¤È¤ÎÉÔ¶¨ÏÂ²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
°ìÊý¤Î¿åËÎ¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¡Ø£Ú£É£Ð¡ª¡Ù¤Î»ëÄ°Î¨´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É»ý¤ÁÁ°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤Îº´Æ£µÁÏ¯¥¢¥Ê¤ÈÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¤¬¤ªÇñ¤Þ¤êÇ®°¦¤ò½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æâ¿´»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ëº´Æ£¥¢¥Ê¤Ï²áµî¤Ë¤âÂ¾¤Î¶É¥¢¥Ê¤È¤ÎÇ®°¦¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄã²¼¤äÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤Î¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢°ì»þ´ü¤Ï£²¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ò¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»öÌ³½ê¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆºÆ¤Ó¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¿Íµ¤¶É¥¢¥Ê£²¿Í¤ÎÍèÇ¯¤ÎÆ°¸þ¤¬²¿¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£