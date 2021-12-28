清原果耶・眞栄田郷敦ら「日刊スポーツ映画大賞」受賞 三浦春馬さんが新設「ファンが選ぶ最高演技賞」選出＜第34回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞＞
【モデルプレス＝2021/12/28】「第34回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」の各賞受賞作品・受賞者が28日、発表された。
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◆主演男優賞は西島秀俊 主演女優賞は天海祐希
毎年、石原裕次郎さんの誕生日である12月28日に表彰式を行っている同賞。今年は、西島秀俊が「ドライブ・マイ・カー」「きのう何食べた？」で主演男優賞に、天海祐希が「老後の資金がありません！」で主演女優賞に輝いた。
助演男優賞を受賞したのは「孤狼の血 LEVEL2」「燃えよ剣」「土竜の唄 FINAL」の鈴木亮平、助演女優賞を受賞したのは「護られなかった者たちへ」の清原果耶。
また新人賞は「いとみち」「科捜研の女」の駒井蓮、石原裕次郎新人賞は「東京リベンジャーズ」「ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜」の眞栄田郷敦が受賞。
日刊スポーツ公式YouTubeチャンネルにて、28日あさ5時より受賞者のインタビューが配信される。
◆新設「ファンが選ぶ最高演技賞」は三浦春馬さんが受賞
なお、今年度より「ファンが選ぶ最高作品賞」と「ファンが選ぶ最高演技賞」の2部門が開設。ファンが選ぶ最高作品賞には「天外者」、ファンが選ぶ最高演技賞には三浦春馬さんが輝いた。（modelpress編集部）
◆「第34回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」受賞者・作品
作品賞：「ドライブ・マイ・カー」 監督：濱口竜介
監督賞：吉田恵輔「空白」「BLUE ブルー」
主演男優賞：西島秀俊「ドライブ・マイ・カー」「きのう何食べた？」
主演女優賞：天海祐希「老後の資金がありません！」
助演男優賞：鈴木亮平「孤狼の血 LEVEL2」「燃えよ剣」「土竜の唄 FINAL」
助演女優賞：清原果耶「護られなかった者たちへ」
新人賞：駒井蓮「いとみち」「科捜研の女」
外国作品賞：「ノマドランド」 監督：クロエ・ジャオ
石原裕次郎賞：「燃えよ剣」 監督：原田眞人
石原裕次郎新人賞：眞栄田郷敦「東京リベンジャーズ」「ヒノマルソウル〜舞台裏の英雄たち〜」
＜今年度より開設＞
ファンが選ぶ最高作品賞：「天外者」
ファンが選ぶ最高演技賞：三浦春馬さん