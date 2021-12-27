¡ØºÇ°¦¡ÙµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡¢²æËý¤¹¤ë°æ±º¿·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ì¤»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢°æ±º¿·¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬27Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£µÈ¹â¤È°æ±º¤¬ÊÂ¤ó¤ÀÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤«¤é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤¬¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤Ã¤Ä¡×¤È¶«¤Ö°æ±º¿·¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ì¤»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¤Ï¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î½ÅÍ×»²¹Í¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¡Ö¿¿ÅÄ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡×¼ÒÄ¹¤Î¿¿ÅÄÍü±û¡ÊµÈ¹â¡Ë¤È¡¢Íü±û¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ê»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦µÜºêÂçµ±¡Ê¾¾²¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ÇÍü±û¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÊÛ¸î»Î¡¦²ÃÀ¥¸°ìÏº¡Ê°æ±º¡Ë¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¼Ü¤Î»ö¾ð¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤8ÏÃ¤Î¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈ¹â¤È°æ±º¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëµÈ¹â¤È°æ±º¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤¬¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÀ¥¤µ¤ó ¤½¤ì¤ò»¡¤·¤¿Íü±û¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡¢¡¢¡¢¥«¥Ã¥È¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ã¤Ã¤Ä!!¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÃÀ¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¤ÏParavi¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤¬2022Ç¯1·î1Æü0»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£°úÍÑ¡§¥É¥é¥Þ¡ØºÇ°¦¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@saiai_tbs¡Ë