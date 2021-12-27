Î¾¿Æ¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤ä²ð¸î¤ò»£¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¡¢Í½¹ðÊÔ¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡ÎáÏÂ¸µÇ¯ÅÙÊ¸²½Ä£±Ç²è¾Þ¡¦Ê¸²½µÏ¿±Ç²èÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¤Ü¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¤Ü¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Á¤ª¤«¤¨¤ê ¤ªÊì¤µ¤ó¡Á¡Ù¤¬¡¢2022Ç¯3·î25Æü¤è¤ê¡¢¿·½ÉÉðÂ¢Ìî´Û¡¢¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¡¢¥Ý¥ì¥Ý¥ìÅìÃæÌî¡Ê°Ê¾å¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅìµþ¡Ë¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¤Ü¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Á¤ª¤«¤¨¤ê ¤ªÊì¤µ¤ó¡Á¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Åìµþ¤ÇÆ¯¤¯¿®Í§Ä¾»Ò´ÆÆÄ¤¬¡¢¹Åç¸©¸â»Ô¤ÇÊë¤é¤¹Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¤È¡¢¼ª¤Î±ó¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤·¡¢Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤¹¤ëÏ·Ï·²ð¸î¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Î¼ÂÂÖ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¡¡Éã¤Ï²È»öÁ´ÈÌ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤êÆü¡¹Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êì¤ÎÇ§ÃÎ¾É¤Ï¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¡¢Æþ±¡À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£³°½Ð»þ¤Ë¤Ï¼ê²¡¤·¼Ö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Éã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËèÆü1»þ´Ö¤«¤±¤ÆÊì¤ËÌÌ²ñ¤¹¤ë¤¿¤áÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Êì¤òÎå¤Þ¤·Â³¤±¡¢¤¤¤Ä¤«Êì¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤È98ºÐ¤Ë¤·¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»þ¤ÏÊâ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿Êì¤À¤Ã¤¿¤¬¿·¤¿¤ÊÇ¾¹¼ºÉ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ¾õ¤Ï¿¼¹ï¤µ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¤¬À¤³¦Åª¤Ë³ÈÂç ¡£ ÉÂ±¡¤ÎÌÌ²ñ¤¹¤éº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤ºÊ³Æ®¤¹¤ëÉã¤Î»Ñ¤ÏÌ¼¤ËÈþ¤·¤¯±Ç¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Á°ºî¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿²ð¸îÀ¸³è¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡£Ç§ÃÎ¾É¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ä²ÈÂ²¤Î¶ìÏ«¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹¬¤»¤ÊÉ×ÉØ¤Î»Ñ¡£¸½¼Â¤òÎäÀÅ¤Ë±Ç¤·½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤È¡¢¼Â¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÎ©¾ì¤Ç³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é»£¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Ï·¤¤¤ä²ð¸î¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Î²ÈÄí¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë½ÉÌ¿¤òÍ¥¤·¤¯¸«¤Ä¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»£¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£Êì¿Æ¤ÎÆþ±¡¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÀ¤³¦Åª³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿É×ÉØ¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¤ò±Ç¤·¤¿Â³ÊÔ¤â¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¡É¤È¤·¤Æ¶Á¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤â»×¤ï¤ºÈù¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹Éã¿Æ¤Î»Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ò90Âå¤ÎÉã¤¬»Ù¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÊë¤é¤¹Êª¸ì¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿®Í§´ÆÆÄ¤Î¸ì¤ê¤Ë¤è¤ë ¡ÈÊª¸ì¡É¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤¿Éã¿Æ¤Ë¸À¤¦¡Ö¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡¢ÉÂ¾²¤ÎÊì¿Æ¤ËÉã¿Æ¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ÎÉ¤¤½÷Ë¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Ê¤É¡¢¤»¤ê¤Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Á³¤ÈÈ¯¤»¤é¤ì¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤òµ¤¸¯¤¦Í¥¤·¤¤»×¤¤¤È°¦¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÎÓ¸é¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ëÊì¿Æ¤ä¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯Í¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Í§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤ÏÈá¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢¤«¤ï¤¹¾Ð´é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä²ð¸î¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤ë°ìºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£