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¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û±Ñ·Ù»¡¤Ï26Æü¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¡ÊQueen Elizabeth II¡Ë¤¬ÂÚºßÃæ¤Î¥í¥ó¥É¥óÀ¾Éô¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¡ÊWindsor Castle¡Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡ÊÍÎµÝ½Æ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¡Ê19¡Ë¤òÁ°ÆüÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÀº¿À´ÕÄê¤Î¤¿¤áÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
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¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢Â©»Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ÄÂÀ»Ò¡ÊPrince Charles¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¥«¥ß¥éÉ×¿Í¡ÊCamilla, Duchess of Cornwall¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç½°ÆüÍË»æ¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡ÊSunday Mirror¡Ë¤Ï¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤Î»Ñ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥á¡¼¥ë¡¦¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÊMail on Sunday¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÏÆì¤Ð¤·¤´¤ò»È¤Ã¤ÆÊ½¤ò±Û¤¨¤¿¡£
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