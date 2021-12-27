¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¡ÙºÇ½ªÏÃ¡¡ºÊ¤«¡©¡¡ºÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¤«¡©¡¡²íÌé¤Î·èÃÇ¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎßÀÅÄ³Ù¤ÈÇµÌÚºä46¡¦»³²¼Èþ·î¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡ËºÇ½ªÏÃ¤¬º£Ìë27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ä¤¤¤ËºÇ½ªÏÃ¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡Îç»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤¬Èþ¤·¤¤
¢£ºÇ½ªÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÊÒ¶Í¡Ê»³ºê¼ùÈÏ¡Ë¤«¤éÎç»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿²íÌé¡ÊßÀÅÄ³Ù¡Ë¤Ï¹²¤Æ¤Æ¡¢Îç»Ò¤ÎÉô²°¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ë¶Ã¤¯Îç»Ò¤Ï¡¢²íÌé¤Î¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ë¶Ã¤¯¡£¤½¤ó¤Ê²íÌé¤ËÎç»Ò¤Ï¤¢¤ë»ö¼Â¤ò¹ð¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÅú¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ÷¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï1½µ´Ö¡£ºÊ¤«Èà½÷¤«¤É¤Á¤é¤â½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤²íÌé¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Êì¡¦¹°»Ò¡ÊYOU¡Ë¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¿´¤ò·è¤á¤¿²íÌé¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢²íÌé¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤Ë¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤ÎÎï¡Ê¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡Ë¤â¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£É×ÉØ¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¦2¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¡©¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Îø¤Î¾Â¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÃË¡¦²íÌé¤¬ºÇ¸å¤ËÁª¤Ö¤Î¤ÏºÊ¤«¡©¡¡ºÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¤«¡©¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤ÎÈà½÷¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æº£Ìë12·î27Æü23»þ11Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£