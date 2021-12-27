¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ø¤¿¤À°¡ÙÆüËÜ¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¡ª¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬¿©»ö¤ò¥¬¥¤¥É
¡¡Á´À¤³¦¤ÇÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Î¼ç¿Í¸øÌò¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤¬¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜ¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¤¿¤À°¤è¤êµß¤¤¤¿¤Þ¤¨¡Ù¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤È¤Î¶¦±é¤äÌò¤Å¤¯¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¡ª
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤¬Îä¹ó¤Ê»¦¤·²°¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÏÓÍø¤¤Î°Å»¦¼Ô¥¤¥ó¥Ê¥à¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ë¤È¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¥¤¥ó¥Ê¥à¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¦»¦¤·²°¤Î¥ì¥¤¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ë¤¬¡¢¥¿¥¤¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤ä·Ù»¡¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤ÀÁÔÂç¤Ê¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¤Î·æºî¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ø¿·¤·¤À¤³¦¡Ù¤Ç´ÑµÒ¤«¤éÇ®¤¤È¿±þ¤òÆÀ¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤È¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤ÎºÆ¶¦±é¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤Î¤â¤È¤Ë¥ì¥¤Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤ó¤Ç¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ë¡ØËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢»ä¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢À½ºîÂ¦¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡Ë
¡¡¸½ºß¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¿·¤·¤À¤³¦¡Ù¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ò¤·¤¿¡×ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤Ï¡Ö¤½¤ì¤«¤é7¡Á8Ç¯¤Î´Ö¡¢¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¤Ï»þ¡¹²ñ¤Ã¤Æ¿©»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡Ø¤¿¤À°¤è¤êµß¤¤¤¿¤Þ¤¨¡Ù¤Ç¤â¤è¤êÎÉ¤¤¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£²ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤â¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¥ì¥¤Ìò¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·àÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤Õ¤ó¤¹¤ë°Å»¦¼Ô¤Î¥¤¥ó¥Ê¥à¤Ë·»¡ÊË¸¶¸ùÊä¡Ë¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¤Ï¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥Ê¥à¤ò¼¹Ù¹¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö°ì±þÉ½¸þ¤¤Ï·»¤ÎÉü½²¤Î¤¿¤á¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤ËÉü½²¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥¤¥ó¥Ê¥à¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¤¤ÏÈó¾ï¤ËÆÈÆÃ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¾ï¤Ë½¤Àµ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿½¤Àµ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿Îã¤È¤·¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¡£¡Ö¥¿¥¤¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¥Ü¥¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ê¥à¤òÊá¤Þ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤È¥ì¥¤¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥ì¥¤¤¬±Ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¯ºî¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢»ä¤Ï¥ì¥¤¤ÎËÜ¿´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«´ÑµÒ¤Ï¤µ¤é¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç³Æ¼«¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öº½»þ·×¡×¡Ø¥¤¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ù¡Ø¥Ï¥¦¥¹¥á¥¤¥É¡Ù¡Ø°Å»¦¡Ù¡Ø¿À¤È¶¦¤Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó±é¤¸¤¿¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¿ÆÀÚ¤Ë´ÑµÒ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¥¤¤ÏµÕ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ì¥¤¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â»£±Æ¡ª³¤³°¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð
¡¡ËÜºî¤ÏËÜÊÔ¤Î80¡ó°Ê¾å¤¬³¤³°¥í¥±¤Ç¡¢·àÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ä¥¿¥¤¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï»£±Æ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤ÆÄ¹¤¯¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÀè¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Øº£Æü¤ÎÌë¤Ï¤¢¤½¤³¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ï¤¢¤½¤³¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¿©»ö¤Î¥¬¥¤¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡·àÃæ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ë¥¿¥¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£°ì¿Í¤ÇÂçÀª¤òÁê¼ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÆ°ºî¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸Ä¿ÍÎý½¬¤Ë¤âÎå¤ó¤À¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¼«¿È¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë¥ì¥¤¤¬°ì¿Í¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥¿¥¤¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤òÀ©°µ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤éÄó°Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¼Â´¶¤¬¶¯¤¤¤½¤¦¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÉ½¸½¤â¤è¤¯¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÍ½Äê¤è¤ê¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µÞ¤ÊÊÑ¹¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö´Ú¹ñ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë»þ¤â¡¢·×²è¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤·¤Æ¤äÂ¾¹ñ¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤È¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â»ö¸Î¤¬¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤äÂ¾¤Î¹ñ¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿Ê¹Ô¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê¹Ô¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥¿¥¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òËÂ¤°¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¸¥§¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¶¯¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦µÈÅÄÍ£¡Ë