¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ç¤â¥é¥ó¥Ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡À®¸ù¼Ô¤¬¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡×¤òÁª¤Ù¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏÀ®¸ù¼Ô¤Î¾Ú¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¢£SUV¤Î¥«¥¤¥¨¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¿·¤¿¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤
¡¡¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¤Ê¤¼¥â¥Æ¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Þ¤äÀ®¸ù¼Ô¤Î¾Ú¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Æ°¼Ö»¨»ï¤ÇÆÃ½¸¤òÁÈ¤á¤Ð¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É»Ù»ý¼Ô¤âÂ¿¤¤¤³¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ËÍ¤â¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ï¤·¤¯¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇÚ¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤ò¸ì¤ë»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µÕ¤Ë¶È³¦Æâ¤Ë¤âÂ¿¤¤¥Ý¥ë¥·¥§¹¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤è¤ê¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¤«¤Ä¤ÆÄï¤¬¥¿¥¤¥×930¤Î911SC¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥«¡¼¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¤È¤¤¤¦¥Ò¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥«¡¼¤ò°·¤¦»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õÎä911¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎS¤ä¥«¥ì¥éRS2.7¤ò´Þ¤á¤Æ¾ì¿ô¤ÏÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤âÄï¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Çº£¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¤ÏÊ¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¾è¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥«¥¤¥¨¥ó¤¬½Ð¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢Â¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¤·¤Æ¤â¥í¡¼¥¿¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ú¥Ã¥¿¥ó¥³¤Ç¡¢¥×¥Ã¥¯¥êÂÎ·¿¤Î¿Í¤Ï¾è¤ê¹ß¤ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÂÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤òÅª³Î¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£¤½¤ì¤Ê¤é¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄS¥¯¥é¥¹¤Ë¾è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¯´êË¾¡£°ìÄê°Ê¾å¤Î½êÆÀ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¤½¤Î´êË¾¤ò³Ú¤Ë³ð¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥«¥¤¥¨¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿
¡¡¥«¥¤¥¨¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÉßµï¤Ï¤µ¤é¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥«¥¤¥¨¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¶âÁ¬Åª¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¿¤Á¤À¡£¤½¤Î»þ¤ÎÏÃ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ý¥ë¥·¥§¤È¤Ï911¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥¤¥¨¥ó¤ò»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤³¤Á¤é¤â¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡£¤¿¤·¤«¤Ë¥«¥¤¥¨¥ó¤ä¥Þ¥«¥ó¤Ï¿ô¤¢¤ëSUV¤ÎÃæ¤Ç¤Ï´é¤Ä¤¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤À¡£911´é¤ÈSUV¥Ü¥Ç¥£¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Åö½é¤Ï´ñÌ¯¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÂçÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î911¤Ç¤³¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë¾ò·ï¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢SUV¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥¤¥¨¥ó¤Ç²óÅú¤ò½Ð¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤ëÆóÂçÍ×ÁÇ¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£