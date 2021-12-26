Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸¶°ø¡ª¡©¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤äÂÐ½èË¡¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¡¢¶ì¤·¤¯¤Æ¸¶°ø¤Ï²¿¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏMedicalDoc´Æ½¤°å¤¬Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¾É¾õ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤äÂÐ½èË¡¡¦²¿²Ê¤Ø¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ °å»Õ¡ÊÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡¡Ë
ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÇ¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ¾Â´Ãæ³Ø²ñÇ§ÄêÇ¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿À·ÐÆâ»ë¶À³Ø²ñÇ§Äê¿À·ÐÆâ»ë¶Àµ»½ÑÇ§Äê°å¡£ÆüËÜÇ¾¿À·Ð¥³¥ó¥°¥ì¥¹³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÇ§ÃÎ¾É³Ø²ñ¡¢¹³²ÃÎð°å³Ø²ñ¤Ê¤É¤Î³Æ²ñ°÷¡£
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤ÈÂÐ½èË¡
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ï¡¢À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¶ÛµÞÀ¤òÍ×¤¹¤ëÉÂµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤¤¤Ê¤¤Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¾É¾õ¡¢¼«Ê¬¤Ç²þÁ±¤¬¤Ç¤¤ë¼£¤·Êý¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡¢Âç¤¤¯¸ÆµÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÆµÛ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¬¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë²á¸ÆµÛ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤äÂ©¶ì¤·¤µ¡¢¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤ò¼«³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²á´¹µ¤¤Ç·ì±Õ¤¬¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¼êÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤ä¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Â©¤ò»ß¤á¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²á´¹µ¤¾É¸õ·²¡Ê¤«¤«¤ó¤¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë
²á´¹µ¤¾É¸õ·²¤ÏÈ¯¾É¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¤ª¤ê¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ìÅÙ¼õ¿Ç¤·¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë»ö¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ïµ¤´É»ÙÓÃÂ©¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤ÎÆâ²ÊÅª¼À´µ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤«Âª¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¯¤ÆÇØÃæ¤¬ÄË¤¤¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
Â©¶ì¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÇØÃæ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÍÁ³¤Î¶»¤äÇØÃæ¤Î·ãÄË¤¬¤¢¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤äÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤äÉû¸ò´¶¿À·Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Î§¿À·Ð¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Æ°Ø©¤äÂ©¶ì¤·¤µ¤ä¡¢ÂÎ¤¬¤³¤ï¤Ð¤Ã¤ÆÇØÃæ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ÆµÛ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤äÈèÏ«¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÞÀÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡Ê¤¤å¤¦¤»¤¤ ¤À¤¤¤É¤¦¤ß¤ã¤¯¤«¤¤¤ê¡Ë
µÞÀÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤Ï¡¢¿´Â¡¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿·ì±Õ¤¬ºÇ½é¤ËÄÌ¤ëÂçÆ°Ì®¤È¤¤¤¦¿ÍÂÎ¤ÇºÇ¤âÂÀ¤¤·ì´É¤ÎÊÉ¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Î·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê·ìÎ®¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ã¤·¤¤¶»¤äÇØÃæ¡¢Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Â©¤â¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤ä¿´Â¡·ì´É³°²Ê¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬½Ð¸½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏµßµÞÉÂ±¡¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¯¤Æ³±¤¬½Ð¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
¿¼¸ÆµÛ¤·¤Å¤é¤¤¡¢Â©ÀÚ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¿¼¸ÆµÛ¤¹¤ë¤È³±¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ê¤É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡Ê¤«¤ó¤·¤Ä¤»¤¤¤Ï¤¤¤¨¤ó¡Ë
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤Ï¡¢ÇÙË¦¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤ä¼þ°Ï¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÊÉ¤¬¸ü¤¯¹Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»ÀÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÇÙ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¿¼¤¯Â©¤òµÛ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³±¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ïáâ¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
Ìë´Ö¤«¤éÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤à¤»¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â©ÀÚ¤ì¤ä·ñÂÕ´¶¡¢¤à¤¯¤ß¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤ä¿´ÉÔÁ´¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤Ï¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ç¤¢¤ëµ¤´É¤¬°ì»þÅª¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÂ©¤¬µÛ¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤«¤éÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÂ©¶ì¤·¤µ¤ä¡Ö¤¼ー¤¼ー¡×¡Ö¥Ò¥åー¥Ò¥åー¡×¤È¤¤¤¦¸ÆµÛ²»¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¡Ê¤·¤ó¤Õ¤¼¤ó¡Ë
¿´ÉÔÁ´¤Ï¡¢¸¶°ø¤È¤·¤Æ¶¹¿´¾É¡¦¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¿´Â¡ÊÛËì¾É¡¢ÉÔÀ°Ì®¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿´µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¿´ÉÔÁ´¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÉ¬Í×¤Ê·ì±ÕÎÌ¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ìë´Ö¤Ï¿´Â¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÆµÛ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¬¥¹¸ò´¹¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Â©¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢Æâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ç¤¹¡£Æüº¢¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÆüÃæ¤Ë¼õ¿®¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ìë´Ö¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µßµÞÉÂ±¡¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÞ¤ËÂ©¤¬µÛ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¦¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤È¼£¤·Êý
ÆÍÁ³¤Ë¶»¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¿¼¸ÆµÛ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â½¼Ê¬¤ËÂ©¤¬µÛ¤¨¤º¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¡¢Æ°¤¯¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¼«Á³µ¤¶»¤äÇÙºÉÀò¾É¤Ê¤É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Á³µ¤¶»¤Ï¡¢ÇÙ¤Ë°ìÉô¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¶õµ¤¤¬Ï³¤ì½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇÙ¤¬¤·¤Ü¤àÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÇÙ¤Î·ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¼£¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¤¤Ä¹¿È¤ÎÁé¤»·¿¤ÎÃËÀ¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ºÆÈ¯¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÙºÉÀò¾É¡Ê¤Ï¤¤¤½¤¯¤»¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë
ÇÙºÉÀò¾É¤Ï¡¢Â¤ÎÀÅÌ®¤Ë·ì¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡Ê·ìÀò¡Ë¤¬·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿´Â¡¤«¤éÇÙ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ÇÙ¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¥¨¥³¥Î¥ßー¥¯¥é¥¹¾É¸õ·²¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤â´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤Ê¤É¾è¤êÊª¤ËÄ¹»þ´ÖÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¼È¾¿È¤ÎÀÅÌ®¤Ë·ìÀò¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÊ¤òÎ©¤Ä¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ìÀò¤¬ÇÙ¤Î·ì´É¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤ÆµÍ¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤Ï¼«ÎÏ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ç¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Ï¡¢Æâ²Ê¤ä¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ç¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó¤È¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡¢°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¾É¾õ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±þµÞ½èÃÖ¤ò¤·¤Æ¾É¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾É¾õ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÍÁ³¤Î¶»ÄË¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¡¢½Û´Ä´ïÆâ²Ê¤Ø
ÆÍÁ³¤Î¶»ÄË¡¢Â©ÀÚ¤ì¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¤¶»¤äÇÙºÉÀò¾É¤Ê¤É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÙºÉÀò¾É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²¼»è¤Î¤à¤¯¤ß¤äÄË¤ß¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢°Õ¼±¾ã³²¤ä¿´Ää»ß¤¬ºÇ½é¤Ëµ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤ÎÉÂµ¤¤â¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¯Ã×Ì¿Åª¤ÊÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÉÂµ¤¡¦¼À´µ
¤³¤³¤Ç¤ÏMedical DOC´Æ½¤°å¤¬¡¢¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ¤¬ÆÃÄ§¤ÎÉÂµ¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¤Ë¿ÈÂÎÉô°Ì¤Ë¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤ÉÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¹à¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡Ê¤«¤ó¤·¤Ä¤»¤¤¤Ï¤¤¤¨¤ó¡Ë
´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤È¤Ï¡¢ÇÙË¦¤ÎÊÉ¤ÎÃæ¤ä¼þ°Ï¤Ë±ê¾É¤¬µ¯¤³¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÇÙË¦ÊÉ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤éÇÙÁ´ÂÎ¤¬¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÙ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿¼¤¯Â©¤¬µÛ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹çÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£Â©ÀÚ¤ì¤ä´¥¤¤¤¿³±¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤«¤é¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ÎÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼õ¿Ç¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë»ÑÀª¡¦¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¡ª
¿ô¡¹¤Î¸¦µæÊó¹ð¤«¤é¡¢¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤Ê²þÁ±¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ç¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸ÆµÛ¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¤Ä¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©¶ì¤·¤µ¤Ê¤É¤ÎÉÔ²÷´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¡¢ÇÙ¤ÎÃæ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¶õµ¤¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤³¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤É¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÆ°¤ÎÍÞÀ©¤äµ¤Ê¬¤Î°ÂÄê¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò£´¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ÊÆ°ºî¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢Î©¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤È¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ªÉý¤ËÂ¤ò¹¤²¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¸ª¤Î¾å¤²²¼¤²¡§Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¸ª¤ò¾å¤²¤ë¡£Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¸ª¤ò¸å¤í¤Ë²ó¤·¤Æ²¼¤í¤¹¡£¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤È¡¢¤«¤«¤È¤ò¾²¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
ÇØÃæ¡¦¶»¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡§Î¾¼ê¤ò¶»¤ÎÁ°¤Ç¤¯¤ß¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¤¤Ê¤¬¤éÎ¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ë¡£ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤¤Ã¤¿¤éÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤Ï¤¸¤á¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤¹¡£
ÂÎ´´¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡§Î¾¼ê¤òÆ¬¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤ßÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¦¡£Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÎ¾ÏÓ¤ò¾å¤Ë¿¤Ð¤·ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤«¤«¤È¤ò¾²¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¶»ÊÉ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡§Î¾¼ê¤ò¹ø¤Î¸å¤í¤ÇÁÈ¤ßÂ©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êµÛ¤¦¡£Â©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÎ¾ÏÓ¤ò¸åÊý¤Ø¿¤Ð¤¹¡£¸µ¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ë°û¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤»ÔÈÎÌô¤Ï¡©
µ¤´É»ÙÓÃÂ©¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¡¢Àº¿ÀÅªÉÔ°ÂÄê¤òÏÂ¤é¤²¤ë¸ú²Ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ÔÈÎÌô¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì»þÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÙ±ê¡¢µ¤¶»¤Ê¤É¤ÎÇÙ¼À´µ¡¢¿´Â¡¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»ÔÈÎÌô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æâ²ÊÅª¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤òÍ¥Àè¤·¤Æ»ÔÈÎÌô¤ËÍê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤(¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤)¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
°ìÉô¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤ÎÀõ¤µ¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤ÈºÇ¤â´ØÏ¢¿¼¤¤ÉÂµ¤¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²á¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉÔ°Â¤Ê¤ÉÀº¿ÀÌÌ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²á¸ÆµÛ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÃº»À¥¬¥¹Ç»ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©¶ì¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êÂ¤Îáã¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Æ°Ø©¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ë¸ÆµÛ¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡¢°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹²¤Æ¤ºµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÂ©¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤ä¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¸ÆµÛ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²á´¹µ¤¾É¸õ·²¤ÏºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬Í½ËÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤ÄÉÂ¤ä¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²á´¹µ¤¾É¸õ·²¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Â©¤¬¤¦¤Þ¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
Âç¤¤¯µÛ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÄ¾¤¹ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
Â©¤¬¤¦¤Þ¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¸ÆµÛ¤¬¤·¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÉÂÅª¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¡¢Á°½Ò¤·¤¿¸ÆµÛ¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÆµÛÊýË¡¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤ÎÃû¤·¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢Áá¤á¤ËÆâ²Ê¤ä¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸ÆµÛ¤ÏÌµ°Õ¼±¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â©¶ì¤·¤¤¡¢Â©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾É¾õ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤ä¶»¤ÎÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²¾¤Ë¤¹¤°¤Ë¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼õ¿Ç¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬´Ø¤ï¤ëÉÂÂÖ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈè¤ì¤òÎ¯¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¸ÆµÛ¶Ú¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤«¤é°å»Õ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï7¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedicalDOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É²á´¹µ¤¾É¸õ·²
´Ö¼ÁÀÇÙ±êµ¤´É»ÙÓÃÂ©ÂçÆ°Ì®²òÎ¥
ÇÙºÉÀò¾É
¿´ÉÔÁ´
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¡¦´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï£¶¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedicalDOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ¶ì¤·¤¤ÇØÃæ¤¬ÄË¤¤
¸ÆµÛ¤¹¤ë¤È³±¤¬½Ð¤ë
Â©ÀÚ¤ì¤¹¤ë²á¸ÆµÛ¶»¤¬ÄË¤¤
¸ÆµÛ ±ü¤Þ¤ÇµÛ¤¨¤Ê¤¤Â©¶ì¤·¤¤ÓÃÂ©
¡ÖÂ©¤¬¿¼¤¯µÛ¤¨¤Ê¤¤¡×¾É¾õ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡Ö¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¡×¡Ö²á´¹µ¤¾É¸õ·²¡×¡Ö´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¡×¡Öµ¤´É»ÙÓÃÂ©¡×¡ÖÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡×¡ÖÇÙºÉÀò¾É¡×¡Ö¿´ÉÔÁ´¡×¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ôÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆüËÜ¸ÆµÛ´ï³Ø²ñ
https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=15
https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=20
https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=29
https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=41
https://www.jrs.or.jp/modules/citizen/index.php?content_id=59
¡¦¹ñÎ©½Û´Ä´ïÉÂ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー
https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/knowledge/disease/aortic-aneurysm_dissection/
¡¦ÅìµþÂç³Ø½Û´Ä´ïÆâ²ÊÇÙºÉÀò¾É
https://cardiovasc.m.u-tokyo.ac.jp/consultation/diseases/pulmonary_embolis
¡¦·ÄØæÂç³Ø¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê
https://kompas.hosp.keio.ac.jp/sp/contents/000261.html