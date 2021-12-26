ÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤ò²õ¤¹Ž¢±£¤ìÅü¼ÁŽ£¤È¤ê¤¹¤®¤Î¿¼¹ïÌÕÅÀ
¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¡¢¸½Âå¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ï¡Ö±£¤ìÅü¼Á¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§nevodka¡¿PIXTA¡Ë
¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Î¸½¾õ¤ä¿©À¸³è¤Î´íµ¡¤òÁÊ¤¨¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤ò2005Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿°ÂÉô»Ê»á¡£70ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤âËÝÌõ½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î°ÂÉô»á¤¬¡¢¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¤òÈ¯Çä¸å¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¡ØÀ¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¥×¥í¤Î¼êÈ´¤ÏÂ¿©¡×°ÂÉô¤´¤Ï¤ó ¥Ù¥¹¥È102¥ì¥·¥Ô¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£15Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë½ñ¤¤¿¤á¤¿ËÄÂç¤Ê¥ì¥·¥Ô¥Î¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¡ÖËâË¡¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡×¤µ¤¨ºî¤ì¤Ð¡¢´ÊÃ±¤Ë»þÃ»¤Ëºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¸·Áª¤·¤¿1ºý¤À¡£
Æ±½ñ¤ÏÈ¯Çä¸å¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á6ºþ5ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØABEMA Prime¡Ù¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëAbema /news¡×¡Ê9·î8ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿°ÂÉô»á¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤ò²õ¤¹¡Ø±£¤ìÅü¼Á¡Ù¤È¤ê¤¹¤®¤Î¿¼¹ïÌÕÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÖÈîËþ¡×¤È¡ÖÅü¼Á¤È¤ê¤¹¤®¡×¤ÎÌäÂê
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥í¥ÊÂÀ¤ê¡×¡£¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¼«½ÍÀ¸³è¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¢¥¥¿¥Õ¡¼¥º¤¬20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê¤ÇÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï30¡ó°Ê¾å¡£¤·¤«¤â¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç5.6¥¥íÁý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£ÈîËþ¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¡×¤¬¶¯¤¯µ¿¤ï¤ì¤ë´µ¼Ô¤Ï¡¢¿ä·×1000Ëü¿Í¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¡Ê¶·¿¡Ë¤äÄã·ìÅü¾É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¿©ÉÊ³«È¯¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯¡¢·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤·¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÅüÇ¢ÉÂ¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤³¤³¤Ç¡ÖÅü¼Á¤È¤ê¤¹¤®ÌäÂê¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¡ÖÅü¼Á¡×¡ÖÅüÎà¡×¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë¡ÖÅü¼Á¡×¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾Ã²½µÛ¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÁ¡°Ý¼Á¡Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ë¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÃº¿å²½Êª¡áÅü¼Á¡ÜÁ¡°Ý¼Á¡Ê¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÅü¼Á¡×¤Ï¡¢º½Åü¤Ê¤É¤Î¡ÖÅüÎà¡ÊÃ±ÅüÎà¡¢ÆóÅüÎà¡Ë¡×¤È¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤×¤ó¡ÊÂ¿ÅüÎà¡Ë¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÅü¼Á¡áÅüÎà¡Êº½Åü¤Ê¤É¡Ë¡ÜÂ¿ÅüÎà¡Ê¤Ç¤ó¤×¤ó¡Ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ÖÅüÊ¬¡×¤È¤Ï¡ÖÅüÎà¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ë»È¤¦¡Ê´Ø¤¹¤ë¡Ë¼ç¤ÊÃº¿å²½Êª¤ÎÊ¬Îà¡ÊÃø¼ÔºîÀ®¡Ë
10Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈó¾ï¤Ë¤è¤¯Ê¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¤¤¤ï¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¤Ê¤É¡ÖÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈîËþ²ò¾Ã¡¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åü¼Á¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©»öË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åº²ÃÊª¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹»ä¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÁÊ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë¡ÖÅü¼Á¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö±£¤ìÅüÇ¢ÉÂ¡×¡Ö±£¤ì¹â·ì°µ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö±£¤ìÅü¼Á¡×¡£¤½¤ì¤Èµ¤¤Å¤«¤º¤ËÅü¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö50¥°¥é¥à¤ÎÅüÎà¡×¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë°û¤ß´³¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤¬¡ÖÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¾¦ÉÊ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¤Ï¡Ö50¡Á60¥°¥é¥à¤ÎÅüÎà¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º½Åü¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¥³¥Ã¥×È¾Ê¬¤Û¤É¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥å¥¬¡¼¤Ç¿ô¤¨¤¿¤é17¡Á20ËÜÊ¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤¬¤è¤¯°û¤à¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÅüÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï20¡Á30¥°¥é¥à¤Û¤É¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥å¥¬¡¼¤Ç¤Ï7¡Á10ËÜ¤Û¤É¤ÎÅüÎà¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Ê¤É¤Ï¡¢¤³¤Î2¥ê¥Ã¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¤´¤¯¤´¤¯°û¤ß´³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£2¥ê¥Ã¥È¥ë¤òÁ´Éô°û¤ó¤À¤é¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ëÅüÎà¤Ï100¥°¥é¥à¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤é±¿Æ°¤Ç¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤¹¤ë¤«¤é¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤í¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¡£
WHO¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤Ï1Æü¤Î¡ÖÅüÎà¡×¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö1Æü¤Ë¤È¤ëÁí¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Î10¡ó¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð5¡óÌ¤Ëþ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ò2000¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤È¡¢10¡ó¤Î¾ì¹ç¡¢º½Åü¤Ë´¹»»¤·¤Æ50¥°¥é¥à¡¢5¡ó¤Ç¤Ïº½Åü25¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ò1ËÜ°û¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö1Æü¤ÎÀÝ¼è¤ÎÌÜ°Â¡×¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä2¥ê¥Ã¥È¥ëÆþ¤ê¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤ò°û¤ß´³¤¹»Ò¤É¤â¤Ï¡¢2ÆüÊ¬¤ÎÅüÎà¤ò¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ªÊÆ¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤ò¹µ¤¨¡ÖÅü¼Á¡×¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¡ÖÅü¼Á¡áÅüÎà¡Êº½Åü¤Ê¤É¡Ë¡ÜÂ¿ÅüÎà¡Ê¤Ç¤ó¤×¤ó¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤ò¾ï°û¤·¤Æ¡ÖÅüÎà¡×¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤È¤¦¤Ê¡ÖÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÛÃø¡Ø¿©ÉÊ¤ÎÎ¢Â¦2¡Ù¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¡Ö±öÊ¬¡×¡ÖÌýÊ¬¡×¡ÖÅüÊ¬¡ÊÅüÎà¡Ë¡×¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖËÉ±ÒËÜÇ½¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Åº²ÃÊª¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖËÉ±ÒËÜÇ½¡×¤ò¤¿¤ä¤¹¤¯Êø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ËâÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö50¥°¥é¥à¤Îº½Åü¿å¡×¤ò¤´¤¯¤´¤¯°û¤á¤ëÍýÍ³
¡ØÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤ò²õ¤¹Ž¢²«¶â¥È¥ê¥ªŽ£¤ÎÄ¶¥ä¥Ð¤¤ÀµÂÎ¡Ù¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åº²ÃÊª¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Î¡Ö±öÊ¬¡×¡ÖÌýÊ¬¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¡ÖÅº²ÃÊª¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤¬¡ÖÅüÊ¬¡ÊÅüÎà¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»î¤·¤Ë¡¢50¥°¥é¥à¤Îº½Åü¤ò500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ°û¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Å¤¹¤®¤Æ°û¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëº½Åü¤ò¤È¤Ã¤¿¤éÂÎ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤â¤¿¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤è¤¯¹Ö±é¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¡Öº½Åü¿å¡×¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î´Å¤¹¤®¤Æ°û¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ¤Ë°¤½¤¦¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Îº½Åü¿å¤Ë¡Ö¥¯¥¨¥ó»À¤Ê¤É¤Î»ÀÌ£ÎÁ¡×¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö¹áÎÁ¡×¤Ç¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¡ÖÃå¿§ÎÁ¡×¤Ç¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤éÉÔ»×µÄ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
ºÆ¤Ó»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÌ£¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÅº²ÃÊª¤ÎËâÎÏ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö±£¤ìÅüÎà¡×¤¬Â¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¡Ö±£¤ìÅüÎà¡×¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆý»À¶Ý°ûÎÁ¡×¤ä¡Ö´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÅüÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤¿¤«¤é±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤³¤¦¡×¡Ö´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÌ²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤½¤¦¡×¤È¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤½¤Î1ËÜ¤¬¡ÖÅüÎà¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÅüÎà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¤Ï¡ÖÅüÎà¡×¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÅü¼Á¡×¡Ë¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÃº¿å²½Êª¡áÅü¼Á¡Ü¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä°ìÉô¤Îµ¡Ç½À°ûÎÁ¤Ê¤É¤ò½ü¤±¤Ð¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Ç¤ó¤×¤ó¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡ÖÃº¿å²½Êª¡áÅüÎà¡×¤È¹Í¤¨¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö100¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¡×¤Î±ÉÍÜÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤¢¤ëÀ¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ÎÉ½¼¨¤Ï¡ÖÃº¿å²½Êª15¥°¥é¥à¡¢»é¼Á0¥°¥é¥à¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ0¥°¥é¥à¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼60¥¥í¥«¥í¥ê¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï100¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÎÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ü¥È¥ë1ËÜ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ë5¤ò³Ý¤±¤Æ·×»»¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î°ûÎÁ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãº¿å²½Êª¡ÊÅüÎà¡Ë¤Ï1ËÜ¡Ê500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë¤Ç75¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼«¼çÅª¤Ë¡ÖÃº¿å²½Êª¡×¤È°ì³ç¤Ç½ñ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅü¼Á¡×¤È¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤òÊ¬¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÅü¼Á¡×¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÅüÎà¡×¤Þ¤ÇÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö100¥ß¥êÅö¤¿¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö1ËÜÅö¤¿¤ê¤ÎÀ®Ê¬¡×¡ÖÃº¿å²½Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅüÎà¤ÎÎÌ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡ÖÅü¼Á¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤òÈò¤±¤ë
»ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤³¤¦¤·¤¿°ûÎÁ¤ò°û¤à¤³¤È¤òÆ¬¤«¤éÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©ÉÊ¤ä°ûÎÁ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë±ÉÍÜ¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Î¤É¤¬³é¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤´¤¯¤´¤¯°û¤à¤ª¤¤¤·¤µ¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç°û¤à³Ú¤·¤µ¡×¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Èè¤ì¤ò¤¤¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ì²µ¤¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ëµ¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¡ÖÅü¼Á¡á°¼Ô¡×¤Ç¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌäÂê¤Ï¡ÖÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤ªÊÆ¤Ê¤É¤Î¼ç¿©¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡ÖÅü¼Á¡×¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¡ÖÅº²ÃÊª¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ç¤°¤¤¤°¤¤°û¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÉáÄÌ¤À¤È°û¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Å¤¹¤®¤ë±ÕÂÎ¡×¤ò¾ï°û¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¾ï¡¹¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Åº²ÃÊª¤Ë¤Ï¡ÖÆÇÀ¤è¤ê¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡ÖÅº²ÃÊª¤ÎËâÎÏ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤À¤È¤È¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡ÖÅüÊ¬¡ÊÅüÎà¡Ë¡×¤ä¡Ö±öÊ¬¡×¡ÖÌýÊ¬¡×¤ò¡¢ÂçÎÌ¤Ë¤¤¤Ã¤¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤ò°û¤à¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö1Æü¤ÎÅü¼ÁÀÝ¼èÎÌ¡×¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ï¿©»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£°û¤ßÊª¤ä´Ö¿©¤ÇÅü¼Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿©»ö¤Ç¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¡¢ÌÍÎà¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤ÊÅü¼Á¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø°ÂÉô¤´¤Ï¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÏÂ¿©¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò102ÉÊ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÏÂ¿©¤Ï¤´ÈÓ¤È½Á¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤«¤º¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤´ÈÓ¤ò¼ç¿©¤È¤¹¤ëÏÂ¿©¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡×¡£¤ªÊÆ¤Î¤´ÈÓ¤Ê¤·¤Î¿©»ö¤¬Â³¤¯¤È¡Ö¤É¤¦¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤ò¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤·Â³¤±¤ë¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¡×¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤ººÃÀÞ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¹¤°¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¶ÎÃ°ûÎÁ¿å¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡ÖÅüÎà¤Î¤È¤ê¤¹¤®¡×¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯¡ÖÅü¼Á¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö±£¤ìÅü¼Á¡×¤Ë¤Ï¤¼¤ÒÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡½¡½¡ÖÏÂ¿©¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡×¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¶¯¤¯¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£