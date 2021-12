映画とドラマを、観る。掘る。もっと。新動画配信サービス「スターチャンネルEX」とは

12月24日(水)よりサービスを開始した、新しい動画配信サービス「スターチャンネルEX」。株式会社スター・チャンネルによる本サービスでは、「観る。掘る。もっと。」をテーマに、ドラマの魅力を深くお届けするべく多彩な企画を展開している。今回、その魅力的なラインナップや他配信サービスとの違い、会員登録方法などをお伝えしていきたい。

話題の海外ドラマが勢揃い!

「スターチャンネルEX」は、独占作品を中心に、日本初上陸の最新海外ドラマやスターチャンネル厳選・激レアの映画が観られる動画配信サービスだ。配信ラインナップを一言で表すなら「量より質」。日本初の映画専門チャンネルとして、長年にわたり良質の作品をお届けしてきたスターチャンネルだけに、映画スター出演のドラマや、有名映画監督が手掛ける話題作が多く、海外ドラマファンはもちろん、映画ファンも楽しめること請け合いだ。

■独占配信中のドラマ一覧

・『チャペルウェイト 呪われた系譜』

・『原潜ヴィジル 水面下の陰謀』

・『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』

・『ZeroZeroZero 宿命の麻薬航路』

・『ベルグレービア 秘密だらけの邸宅街』

・『ポゼッションズ 血と砂の花嫁』

・『IT'S A SIN 哀しみの天使たち』

・『ステージド 俺たちの舞台、ステイホーム』シーズン1〜2

・『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』

・『ニュー・ポープ 悩める新教皇』

など

また、『ダウントン・アビー』の世界を深堀する『ダウントン・アビーの作法 〜蘇る英国貴族の生活〜』、『ダウントン・アビー再訪〜カーソンと巡るハイクレア城』といったドラマを見終わった人も楽しめるレアコンテンツや、『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』や『エンライテンド』のマイク・ホワイト監督がベン・スティラーを主演に迎えた『47歳 人生のステータス』、第70回ベルリン国際映画祭に正式出品・ドイツ映画賞で作品賞など5部門を受賞した『ベルリン・アレクサンダープラッツ』といった劇場未公開の話題映画も配信で楽しめる。

ドラマや映画だけじゃない!作品を深堀する特典コンテンツも

作品の魅力を深堀できる「特典コンテンツ」が充実しているのも、本サービスの特徴の一つ。コラム記事や動画、ポッドキャストによる音声コンテンツなど、作品への理解が一層深まるさまざまなアプローチを用意している。

たとえば、バチカン内部の人間模様をシニカルかつセクシーに描く『ニュー・ポープ 悩める新教皇』は、作品の見どころを紹介する動画が配信中。映画化もされた大ヒット漫画「テルマエ・ロマエ」の作者でイタリア在住歴も長い漫画家・随筆家のヤマザキマリと、ヨーロッパ映画に造詣が深い映画ジャーナリストの立田敦子が本作について語り合う。



12月からは、スティーヴン・キングの小説に基づいたドラマ『チャペルウェイト 呪われた系譜』を掘り下げる「ホラー好き大注目!海外ドラマ『チャペルウェイト 呪われた系譜』徹底ガイド」が配信。お笑い芸人のこがけん、キング作品を多く翻訳した風間賢二、万物評論家の丸屋九兵衛、ライターの森瀬繚、映画パーソナリティの伊藤さとりらが集い、作品の魅力を余すとこなく紹介するという。

会員の種類は?無料で利用できる?

本サービスの会員種別は、大きく分類すると下記の二つ。

・「プレミアム会員」:すべてのサービスが利用可能。月額990円(税込)

・「無料会員」:一部のサービスが利用可能(無料)



初めて会員登録した場合、登録日を含む7日間は「プレミアム会員」と同じサービスを利用できる(初回7日間お試し)。期間中は無料会員への変更も可能なので、気軽に登録して使用感を確かめてみてほしい。

なお、Amazon Prime Video チャンネルの「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」は、本サービスと配信内容が同一であるものの、別サービスの位置づけだ。こちらはAmazonプライムの会員のみのサービスで、「Amazonプライムの会員料金」+「スターチャンネルEXの料金(月額)」を支払う必要がある。すでにAmazonプライムの会員なら、こちらを利用するのもアリだろう。

会員登録方法

本サービスは、スマートフォン・タブレット・パソコンにて利用可能。専用の機器(Fire TV/Fire TV Stick/Chromecast)があれば、テレビでの視聴も可能だ。ここでは、iPhoneでの会員登録手順を画像付きで簡単に説明していこう。

1. 会員登録

まずは、ブラウザ(Safari、Google Chromeなど)から「スターチャンネルEX」のサイトを開こう。右上の「≡」をタップすると、会員登録をするためのボタンが現れる。右の「ログイン」ではなく、「会員登録」を選んで、必要事項を入力していこう。このとき、クレジットカード情報の入力が求められるので、手元に用意しておきたい。

2. アプリをダウンロード

会員登録が完了したら、次にApp Store(Androidの場合はGoogle Play)で「スターチャンネルEX」を検索。表示されたら、アプリをダウンロードしよう。

3. アプリにログイン

ダウンロードしたアプリを開くと、上記のような画面になる。ここで、先ほど登録した会員情報を入力すればログイン完了となる。

あとは好きな作品を選んで再生するだけ! 「ランキング」や「新着」順だけでなく、「スターチャンネルEX独占ドラマ」「映画俳優出演のドラマシリーズ」「有名映画監督が手掛けるドラマシリーズ」などの分類があるのは、本サービスならではといったところだ。

「スターチャンネルEX」サービス詳細

名称:スターチャンネルEX

料金:有料会員は990円(税抜)※初回7日間無料体験サービスあり

公式サイト:https://ex.star-ch.jp/about

