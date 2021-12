ライター＆編集部による2021年本当に面白かった海外ドラマ総括（前編）

2021年も残りあとわずか。今年も数えきれないほどの海外ドラマが日本上陸を果たしましたが、ライターと編集部スタッフが選ぶ本当に面白かった海外ドラマとは? 皆さんのお気に入りは入っていたでしょうか? 年末年始に見るドラマの候補にしてもらえたらうれしいです。

全22作品のうち、前編では12作品をご紹介。

<目次>

1.12年間ありがとう&お疲れ様でした!『ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則』シーズン12

ロックダウンの英国での俳優たちの素顔が丸見え!?『ステージド』

パンデミックという暗い気持ちになりがちな状況を逆手にとって、ドラマをみせるというエンターテイメントの意義を再確認させてくれたのが。『グッド・オーメンズ』のデヴィッド・テナントとマイケル・シーンが本人役で完全オンライン収録したコメディは、パンデミックで繊細な感情に敏感になった心に響くものがある。

延期された舞台のオンライン稽古をすることになった二人だが、慣れないリモートや精神的な不安でうまくいかず、些細なことで小競り合い。そこで仲裁に入ったのは、あの大御所!

こうした"番組"『ステージド』が成功を収め、ハリウッド版の話が持ち上がるシーズン2。しかし米国での知名度からデヴィッドとマイケルに代わるコンビを探す方針に。その候補として『ダウントン・アビー』のヒュー・ボネヴィル、『コミ・カレ!!』のケン・チョン、『ビッグバン★セオリー』のジム・パーソンズ、『Fleabag フリーバッグ』のフィービー・ウォーラー=ブリッジなど豪華俳優が登場。凸凹コンビの実生活の妻も登場し、知られざるスターたちのプライベートに大興奮!

二転三転じゃおさまらない!スパニッシュドラマのスタミナに驚く衝撃サスペンス『そしてサラは殺された』

勢いを拡大中のスペイン語圏の作品。新作が豊富だった2021年に、とりわけ爆弾級のインパクトを残したのは、メキシコ発のNetflixオリジナルシリーズ。メキシコドラマの魅力は、登場人物"全員"のありとあらゆる可能性を最大限に使い切るところ。そしてそれが理にかなっているというのが面白い。本作は「Netflixで最も見られたTVシリーズTOP10」の非英語作品版にランクイン。主演は『ナルコス』のマノロ・カルドナが務める。

物語の主人公は3人兄妹、5人家族の富豪一家ラスカノ家と親友兄妹のアレックスとサラ。ある日、ラスカノ家の別荘でサラが死亡。この罪で18年間服役したのは兄アレックスだった。真相を暴き、復讐を誓うアレックスだったがそれはラスカノ家の秘密を暴くことでもあり...

次々とサラを殺す動機をもつ容疑者が浮上し、開いた口が塞がらない予想外の展開が連発。1話40分のところ、体感速度はその半分に感じるほど。サラはいったいどんな子だったのよ!という疑問はシーズン2で徐々に明らかに...。特にスカッとするシーズン1の第8話は必見! シーズン3も決定している本作でスパニッシュドラマの扉を開けてみては?

Netflixオリジナルシリーズ『そしてサラは殺された』は独占配信中。











リアルな日常に''ミュージカル''を落とし込んだ快作!『ゾーイの超イケてるプレイリスト』

2021年も昨年と変わらず巣ごもり生活を強いられ、暗い話題が多く伝えられた一年であったが、そんな鬱屈した気分を吹き飛ばすようなハツラツとした海外ドラマが日本上陸! それがだ。

本作は何をやっても上手くいかない主人公のゾーイ(ジェーン・レヴィ)が、ある日、ひどい頭痛から病院へ向かい、そこでMRIを受けている最中に地震が発生してしまったことから、検査医のプレイリストが脳内にアップロードされてしまった...というストーリー。その日を境に、日常生活を送っている中で、世界がミュージカルになってしまうという異色作である。

基本的に「ミュージカル」というのは劇中の人物が突然歌い始めても気にしないことを暗黙の了解としているが、本作は劇中の人物が突然歌い始める"違和感"を逆に魅力的な要素として取り込んでいるのだ。

この逆転の発想がとてつもない新鮮味を醸し出しており、ミュージカルというジャンルの新しい可能性を感じた次第である。往年の名曲から最新のヒットナンバーまで網羅された"プレイリスト"からも、大いに元気をもらった!

シーズン2はスーパー!ドラマ TV #海外ドラマ☆エンタメにて、来年2月27日(日)独占日本初放送スタート。





久しぶりにドハマりしてしまった海外ドラマ!

「ラブコメ×ミステリー」という異色の組み合わせで海ドラファンを唸らせた作品もある。『ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則』のケイリー・クオコが主演を務めるは、世界を飛び回る国際線のフライトアテンダントであるキャシーを主人公に展開。

自由奔放な性格で度々問題を起こしてきた彼女がバンコクへと向かう飛行機の中で出会った男性と意気投合し、到着後に一夜を共にしてしまったことから幕を開けるストーリー。目覚めるとキャシーの隣で寝ていたのは血みどろの死体だった...という壮絶展開に衝撃を受けた作品だ。

ラブコメらしい明るいムードで幕を開けながら、次第に一筋縄ではいかないおどろおどろしい空気を纏い始めていく。そのギャップが非常に面白く、物語が進むにつれて、散りばめられた伏線を回収していく小気味よさが魅力。視聴後には上質なミステリーを読み終わった時のような感覚を味わえる作品である。久しぶりに時間を気にせずイッキ見してしまうほど、ドハマりしてしまった。コメディ女優として名を馳せたケイリーの鬼気迫る表情の数々も見どころとなっている。

ゲースロを越えられるか? 全米大ヒット小説原作の剣と魔法の王道大河ファンタジー!

創造主により生み出された世界・全界と時の車輪(ホイール・オブ・タイム)。そして、闇の勢力・闇王を光の勢力の代表者・竜王が封じ込めたという神話の残る地。異能者の一員であるモイレインは、予言をもとに竜王の再来と思われる人物を捜し、ある田舎の村へとたどり着く。しかし、そこには候補と思われる人物が複数おり、また闇王の勢力も迫っていたのだった......。

世界中で大ヒットしたファンタジー小説「時の車輪」がAmazon Original作品として、ついにドラマ化。剣と魔法モノのハイ・ファンタジー小説のドラマ化は、かつては『レジェンド・オブ・ザ・シーカー』などがあったが、『ゲーム・オブ・スローンズ』の成功により、『ウィッチャー』や本作などが製作され、2022年以降も「指輪物語」や「英雄コナン」が控えており、注目の一ジャンル。

本作は『ゲーム・オブ・スローンズ』に比べて、田舎の村から世界を揺るがす大事件に巻き込まれていく展開、序盤から異能者と呼ばれる魔法使い的な存在やモンスターが登場するなど、剣と魔法モノの王道大河ファンタジー感が強いので、そういうファンタジーが好きな方にオススメ。独特な世界観なので、視聴前には公式ホームページなどで用語や神話を予習しておけば、より楽しめる作品となっている。





























ローティーン向けとは侮れない、超常現象にタイムトラベルにサスペンスが満載の本格ミステリードラマ『サルファー・スプリングスの秘密』

少年グリフィンは、サルファー・スプリングスにある朽ち果てたトレモントホテルを立て直そうとする父に連れられて引っ越してくる。しかし、そのホテルには30年前に行方不明となった少女サバンナの幽霊が出るとの噂があった。好奇心旺盛なグリフィンとクラスメイトのハーパーは、ホテルの地下通路を見つけるが、それは過去へとつながる扉だった...。

ディズニー・チャンネル・オリジナルのドラマといえば、ほぼローティーン向けのシットコムがメインだったが、本作は、少年・少女が30年前の隠された秘密をタイムトラベルで解き明かしていくというミステリーを基本線に、サスペンス展開やホテルで起こる怪奇現象、そして友情や家族愛などを巧妙にミックスしたドラマとなっている。すでに全米では第2シーズンの放送も決定。1話30分弱とテンポが良いので見やすく、血なまぐさい展開やバイオレンス的なものはディズニー作品らしく抑えられており、コミカルな要素もあるので、家族揃って楽しめる。

また、次世代の若きディズニー・スターを発掘するというのもディズニー・チャンネルのドラマの楽しみの一つ。本作にも、映画『ドクター・スリープ』に出演したハーパー役カイリー・カランなどが揃っており、そういう視点もありかも。





イギリスで社会現象を巻き起こした『IT'S A SIN 哀しみの天使たち』

今年一番笑って泣いたドラマといえば、1980年代のロンドンを舞台にHIV/エイズに翻弄されるゲイ・コミュニティの若者たちを描いたドラマだ。

エレクトロ・ポップ・バンド、イヤーズ&イヤーズのヴォーカルでLBGT運動家でもあるオリー・アレクサンダーが主演、ラッセル・T・デイヴィス(『ドクター・フー』『英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件』)が自身の実体験をもとに企画・脚本を手がけ、ゲイたちのポップ・アンセムとして人気を集めた懐かしの80年代ヒット曲にのせ、若者たちがたどる運命をつづっていく。

イギリスでは今年1月に放送後、HIV検査の申込みが3倍になり、HIV支援団体への寄付金が急増するなど、HIV/エイズとLBGTの啓蒙に多大な影響を与え、今年9月には視聴者投票で決定される『ナショナルTVアウォーズ』の新作ドラマ部門を受賞、この年末には人気番組『ブリティッシュ・ベイクオフ』のクリスマス特番にキャストがリユニオン出演するなど、すでにカルト的人気ドラマの座を獲得している。

生と死に真正面から向き合う内容なだけに、軽く流し見できるものではないが、それだけに心に残るものも大きい。2021年ベスト・ドラマは断トツでこの作品だ。

男たちの北極サバイバルを実力派俳優の競演で描く『北氷洋』

イアン・マグワイア原作をもとに、アンドリュー・ヘイ(『さざなみ』『荒野にて』)の監督・脚本により映像化したBBC製作のミステリー・サスペンスも強い印象を残したドラマだ。

1859年、英北部ヨークシャーから北極海へ向かった捕鯨船ヴォランティア号を舞台に、極限状態のサバイバルと男たちの命をかけた闘いを描くもので、英領インドから帰還したばかりの元軍医の船医パトリック・サムナー(ジャック・オコンネル)、凶暴な銛打ちのヘンリー・ドラックス(コリン・ファレル)、とある目的を持ったブラウンリー船長(スティーヴン・グレアム)など、それぞれに訳ありで、暗い過去を抱える男たちというキャラが面白い。何よりも、この男たちを演じる役者たちが素晴らしいのだ。特に、コリン・ファレルは本人とはわからないくらいの変わり様で、人間離れした邪悪なドラックスを怪演。

グロいシーンも多いが、禍々しいまでの暗さと人間の本質的な部分をえぐりだす描写にぐいぐいと引き込まれる。実際に北極圏で撮影したという映像や、壮絶なサバイバル、白クマとの格闘は映画『レヴェナント:蘇えりし者』を彷彿とさせ、映画並みのスケールの人間ドラマになっている。





ついにベビーヨーダの名前が明らかに!『マンダロリアン』シーズン2

は、孤高の賞金稼ぎ"マンダロリアン"(通称、マンドー)とフォースの力を秘めた孤児ザ・チャイルドの二人が銀河を旅するスペース・ウェスタン作品。『スター・ウォーズ』の『〜エピソード6/ジェダイの帰還』から5年後の世界が舞台だが、同シリーズを視聴していなくても十分楽しめるストーリーとなっている。

シーズン2では、。数々の危機を乗り越え、前シーズンよりもさらに絆が深まっていく、マンドーとザ・チャイルドの親子のような関係も目が離せない。

また、本シーズンから『スター・ウォーズ』シリーズファンにはうれしいキャラクターが多数登場する。中でも、アニメシリーズ『スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ』などでファンからの人気が高いアソーカ・タノの実写初登場は大きな話題となった。彼女が主人公のスピンオフドラマ『Ahsoka(原題)』も予定されており、楽しみが尽きない。

年末年始は、12月29日(水)から配信が開始するを視聴しつつ、来年に配信されるであろう『マンダロリアン』シーズン3への期待を高めていきたい。





一味違うポストアポカリプス作品『スイート・トゥース:鹿の角を持つ少年』

Netflixが贈るファンタジーは、コロナ禍の"今"だからこそオススメしたい作品だ。舞台は、疫病によって"大崩壊"した世界。人間と鹿の"ハイブリッド"である少年ガスが母親を探すため、仲間たちと大冒険を繰り広げていく。

見どころは何と言っても、クリスチャン・コンヴェリー演じるガスの可愛らしさ。彼の頭に生えている鹿の角と耳は、CGではなく特殊メイク。ガスの感情に合わせてピクピク動く耳は、彼の小動物的な愛らしさを際立たせている。























「風景の美しさ」も本作の魅力。文明が崩壊したことで自然が豊かになった世界が描かれており、一面に広がる花畑や緑溢れる森は見ごたえがある。『ウォーキング・デッド』などと比べると全体的な雰囲気も明るいので、パンデミック・ドラマに馴染みがない人でも視聴しやすいだろう。

一方で、疫病を恐れるあまり混沌に陥る人間の姿は、コロナ禍で撮影されたこともあってか、リアリティがある。ハイブリッドに対する差別描写も、現実における人種差別問題を彷彿とさせられる。ただのファンタジーとは割り切りがたいストーリー展開にも注目したい。シーズン2の更新も決定している本作。ガスと仲間たちによる冒険の続きが楽しみだ。

Netflixオリジナルシリーズ『スイート・トゥース:鹿の角を持つ少年』は独占配信中。







登場人物一人一人の描き方がより丁寧に『セックス・エデュケーション』シーズン3

イギリス発のNetflixオリジナルシリーズは2019年にシーズン1、2020年にシーズン2、そして今年9月にシーズン3が配信となった。今年一番面白かったドラマは何かと聞かれたら迷わず本作を挙げたい。

シーズン3で一番感じたことは、エイサ・バターフィールド演じる主人公のオーティス以外のキャラクターの物語がよりフォーカスされていた点。それぞれ抱えている背景、葛藤、関係性がより濃く描かれていたのが印象的であった。加えて、多くの登場人物がいても情報過多になったり、冗長にもならない脚本も巧み。

今シーズンで個人的に注目していたのがノンバイナリーの新キャラクター、キャルだ。キャルを通じてノンバイナリーの人たちが普段抱えているモヤモヤを疑似体験し、現実世界で自分たちはどうすればいいのか考えさせられる要素がたくさんあった。改めて本作はコメディ・エンタメ作にとどまらず、多くの学びがある作品だと感じた。

本作はシーズン4へ更新がすでに決定している。様々な経験を得た彼らがどう大人になっていくのか今からワクワク。Netflixオリジナルシリーズ『セックス・エデュケーション』シーズン1〜3は独占配信中。



12年間ありがとう&お疲れ様でした!『ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則』シーズン12

2007年の放送開始から12年にわたり世界中で愛されてきたコメディドラマのファイナルシーズンが今年10月Huluにて国内最速配信された。これまで放送されたエピソードは全279話で、アメリカのシットコムとしては史上最多話数となっている。

本作の凄いところは細かいヒューマンドラマ要素を自然に混ぜながら、コメディの部分では全力で笑かしにきてくれるところ。ファイナルシーズンは1話見終わるたびに"本当に終わってしまうのか"としんみりしながら鑑賞していた時間が長かった。もちろんこれまで通り笑えるシーンもたくさんあり(ハワードがハロウィンにシェルドンの仮装をした回は最高)、楽しませていただいたが、メインキャラクターたちが12年の間で大きく成長した姿を見ていて感動せざるを得なかった。特に変化を嫌っていたシェルドンがファイナルシーズンでまた一歩成長した姿を見て胸がいっぱい。また、第23話でペニーが「変わらないのは、物事は変わるってことだけ」と変化することへの不変性を語ってくれたことで少し救われた気がした。

たくさん笑わせてくれ、時には心の支えになってくれた最高のドラマ。自分にとってオールタイム・ベスト。12年間ありがとう&お疲れ様でした! これまで見たことなかった方は、ぜひ年末年始にチェックしてみてほしい。

