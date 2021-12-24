¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£²¡Ù¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Ñ¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¡õ¥¥ã¥é¥Ý¥¹8¼ï²ò¶Ø
¡¡¡Ö¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥áÂè2ÃÆ¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£²¡¡¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇÎ¹¹Ô¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½àÈ÷ËüÃ¼¡ª¡¡¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£²¡¡¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇÎ¹¹Ô¡ª¡Ù¥¥ã¥é¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¿©Âî¤Ë´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ä¹½÷¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¥´¥á¥º¤¬¡¢ºÊ¤Î¥â¡¼¥Æ¥£¥·¥¢¡¢¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¡¢¥Ñ¥°¥º¥ê¡¼¡¢¥Õ¥§¥¹¥¿¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¼¹»ö¤Î¥é¡¼¥Á¡¢¥Ï¥ó¥É¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¥Æ¥£¤òÏ¢¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»×½Õ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ê¡¢º¤Æñ¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦²ÈÂ²¤Î°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¤ÎÂì¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ó¡¼¥Á¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ê¤É¡¢ÊÆ¹ñÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç½ä¤ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÎ¹¹Ô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÊÁõ¤¤¤Î¥¢¥À¥à¥¹²È¤¬½¸¹ç¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌû²÷¤ÊÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥¢¥À¥à¥¹²È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡ÈÂç»ö·ï¡É¤È¤Ï!?¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤âÊÂ¤Ó¡¢¥¢¥À¥à¥¹²È¤¬¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇÎ¹¹Ô¤Ç¤É¤ó¤ÊÂç»ö·ï¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥ì¥¤¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤ë¥´¥á¥º¡¢ÀÖ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤Î¥â¡¼¥Æ¥£¥·¥¢¡¢Æ±¤¸¤¯¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤ÈË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¿¥³¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¡¢¿åÃæ´ã¶À¤È¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ë¤Ç½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¥Ñ¥°¥º¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä¹Î¹¤ËÈ÷¤¨¤¿»Ñ¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥Ý¥¹¥¿¡¼¤â8¼ï²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼£²¡¡¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇÎ¹¹Ô¡ª¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯1·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£