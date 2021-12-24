500Ëü±ß¤Ç¿ÈÄ¹¤ò10cm¿¤Ð¤·¤¿ÃËÀ¤¬¤½¤ÎÀ°·ÁË¡¤ò¹ðÇò
¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÌ¾ÁÒ½á¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¤é¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦ ¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·(Èë)Êó¹ð¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢Ëè½µÌÚÍË24:00¡Á¡Ë¤¬¡¢12·î23Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿ÍSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢500Ëü±ß¤«¤±¤Æ10cm¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÃËÀ¤¬¤½¤ÎÀ°·ÁÊýË¡¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢30ºÐ¤Ç¿ÈÄ¹¤¬177cm¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¥¤¥ê¥¶¥í¥Õ¼ê½Ñ¡ÊÊÌÌ¾¡§¹ü±äÄ¹¼ê½Ñ¡Ë¤ò28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢167cm¤«¤é10cm¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¥¤¥ê¥¶¥í¥Õ¼ê½Ñ¤È¤Ï¡¢¹üÀÞ¤¬¼£¤ë¤È¤¤Î¼«Á³¼£ÌþÎÏ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹ü¤ò½¤Éü¡¦±äÄ¹¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ºÂ¤Î¹ü¤ò¿Í¹©Åª¤ËÀÞ¤ê¡¢³°Â¦¤Ë¸ÇÄê´ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¹ü¤ò¸ÇÄê¡£¹ü¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿·¤·¤¤¹ü¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÊýË¡¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃËÀ¤Ï¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÂÀÂÜ¤Î¹ü¤ò5cm¡¢æú¤Î¹ü¤ò5cm¿¤Ð¤·¡¢¸½ºß¤ÏÄË¤ß¤ä°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤Ï¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë5¤«·î´ÖÂÚºß¤·¡¢¼ê½ÑÈñ¡¢½ÉÇñÈñ¡¢¿©Èñ¹þ¤ß¤Ç500Ëü±ß¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÅÇÏª¡£°å»Õ¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Þ¤Çº¤Æñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¿ÈÄ¹¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤è¤êÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼ê½Ñ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÃËÀ¡£¿¦¶È¤ÏÈþÍÆÈéÉæ²Ê¤Î°å»Õ¤Ç¡¢¼ê½ÑÈñÍÑ¤Ï2Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤ÆÃù¤á¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥â¥Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·Ê¿§¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£É½»²Æ»¤È¤«Êâ¤¯¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï2022Ç¯1·î6Æü¤ËÊüÁ÷¡£¡Ö¥³¥³¤À¤±¤ÎÏÃÂçË½ÏªSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢µÜºê¸¬²ð¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£