イギリス王室のサセックス公爵ハリー王子とメガン妃が、クリスマスに向けた家族写真を公開した。今年6月に生まれた第2子リリベットちゃんの写真は初公開となる。

写真では、メガンさんがリリベットちゃんを抱きあげている横で、ハリー王子が2歳になる第1子のアーチーちゃんを膝にのせている。

ジーンズ姿の夫妻と子供たちの写真は、米カリフォルニア州サンタバーバラの自宅で、写真家のアレクシ・ルボミルスキー氏が撮影したもの。クリスマスカードとして、夫妻が2020年に共同設立した慈善団体「アーチウェル」が電子メールで配布した。

クリスマスカードには「ハッピー・ホリデース」のタイトルと共に、「2021年、私たち家族にリリベットが加わりました。アーチ―が私たちを『ママ』と『パパ』にしてくれたように、リリが私たちを家族にしてくれました」とメッセージが添えられている。

また、夫妻がアメリカに拠点を置く7つの慈善団体に寄付し、「2022年を楽しみにしている多くの家族、(中略)アフガニスタンから引っ越してきた人々から、有給の育児休暇を必要としているアメリカの家族まで」、さまざまな家庭を支援したと述べられている。

クリスマスカードは最後に、「楽しいホリデーシーズンと豊かな新年を迎えられますように。私たちからあなた方の家族へ! ハリー、メガン、アーチ―、リリより」と締めくくられている。

カードの写真は、ハリー王子とメガン妃が寄付した慈善団体の一つ、「チーム・ルビコン」がツイッターで公開した。

写真家のルボミルスキー氏もインスタグラムでこの写真を公開し、「サセックス公爵夫妻と過ごした1日は本当に楽しく、この日を撮影するために招かれてとてもありがたい」とコメントした。

ルボミルスキー氏はこれまでにも、ハリー王子とメガン妃の婚約写真や結婚式の写真などを撮ってきた。

「2人の愛が形になり、美しい2人の子どもが生まれたのを見る」ことは、「この上なく光栄なことだ」と書いている。

