¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç±Ç²è¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷À´ÆÆÄ¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È±Ç²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿±Ç²è¡ØÀ¼¤â¤Ê¤¯¡Ù¡Ê2022Ç¯£±·î21Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î³Æ±Ç²è¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡¢1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Û¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤¬ÅþÃå¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È±Ç²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ËÜºî¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤ó¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Û¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡ÜÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö´ü¤»¤º¤·¤ÆÍ¶²ýÈÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃË¡×¤È¡Ö½÷»ù¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¿Æ¤Ë¿ÈÂå¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¾¯½÷¡×¡¢½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤òÀÚ¤Ê¤¯ÉÁ¤¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ëÀ¼¤Ê¤¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¸ÉÆÈ´¶¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ã¼ê±éµ»ÇÉ¤ÎÉ®Æ¬³ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¡¡·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ë¤¬¡¢ÌµÌ¾¤Î¿·¿Í´ÆÆÄ¤ÎÄãÍ½»»¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢¤È¸ø³«Á°¤«¤é´Ú¹ñ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ËÜºî¡£³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬·æºî¤Ç¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Î¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ±°¤Î¶³¦¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÀ¼¤â¤Ê¤¯¡Ù¤Ï²æ¡¹¤ÎÆ»ÆÁ´¶¤òËãáã¤µ¤»¤ë¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÎÏºî¤À¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡ÈÈºá±Ç²è¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÉÁ¼Ì¤Ç¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤È¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤ëÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥Û¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÄÎ¶¾Þ¤È¡¢³øÆü±Ç²è¾Þ¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤Î±Ç²è¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î3¤Ä¤Ç¿·¿Í´ÆÆÄ¾Þ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤Ç¤Ï¿·¿Í¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹ª¤ß¤Ê±é½ÐÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÀ¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿µÓËÜ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄÎ¶¾Þ¡¢É´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤ÏµÓËÜ¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤Î¥æ¡¦¥¢¥¤¥ó¤â¡¢ËÜºî¤Ç°ìÀÚ¤»¤ê¤Õ¤¬¤Ê¤¤ÆñÌò¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤ò15¥¥íÁýÎÌ¤·¤ÆÄ©¤ß¡¢ÀÄÎ¶¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢É´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡Á±°¤Î¶³¦¤¬¤½¤â¤½¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÀ¼¤â¤Ê¤¯¡Ù¤Ï²æ¡¹¤ÎÆ»ÆÁ´¶¤òËãáã¤µ¤»¤ë¡£
¡¡±ä¡¹¤ÈÂ³¤¯´ñÌ¯¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÇ¦¤Ó´ó¤ëÈá¤·¤ß¤È¶²ÉÝ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£²æ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥æŽ¥¥¢¥¤¥ó¤Î¶Ã¤¤ÎÊÑ¿È¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬¥Û¥óŽ¥¥¦¥£¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¿·±Ô´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤ÊÄ´ÏÂ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹¡£¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÎÏºî¤À¡£
¡ÊC¡Ë 2020 ACEMAKER MOVIEWORKS & LEWIS PICTURES & BROEDMACHINE & BROCCOLI PICTURES. All Rights Reserved.