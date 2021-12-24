Spotify HiFi¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤«
Spotify¤Î¥í¥¹¥ì¥¹ÇÛ¿®¡ÖHiFi¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Apple Music¤Î¥í¥¹¥ì¥¹ÇÛ¿®¤Ï6·î¤Ë³«»Ï
Spotify¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥í¥¹¥ì¥¹ÇÛ¿®µ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¥¹ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëApple Music¤¬º£Ç¯6·î¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥í¥¹¥ì¥¹ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Apple Music¤Î¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï¡¢Apple¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿AAC (Advanced Audio Codec) ¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²»¸»¤È¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple Music¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢´Ý¤´¤È¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª°µ½Ì¤Ç¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Apple Music¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Spotify¤ÏHiFi¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡©
Spotify¤Ï¡¢¡ÖHiFi¡×ÇÛ¿®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁ¶âÂÎÀ©¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢The Verge¤¬Spotify¤Ë¡ÖHiFi¡×¤Î¼ÂÁõ¾õ¶·¤òË¬¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸Ç¤¯¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â²Â¶¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢¥í¥¹¥ì¥¹ÇÛ¿®¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Ï2022Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Spotify¤Ïµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤òºÆ¹Í¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Spotify¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢HiFi¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡¢¤ÈThe Verge¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:The Verge via 9to5Mac
Photo:Nick B/YouTube
(lexi)