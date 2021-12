テレビ朝日系できょう24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』(後5:00〜11:10)のタイムテーブルが公開された。

これまで唯一、伏せられていたKing Gnuの曲目もついに解禁。きょう24日に封切られた『劇場版 呪術廻戦0』エンディングテーマとして発表され、配信がスタートした新曲「逆夢」(さかゆめ)を初披露することが決定した。テレビやライブはもちろんのこと、まだどこでもパフォーマンスしていない最新曲をフルサイズで演奏する。

さらに、TikTokに投稿した「ポケットからきゅんです!」動画で“きゅん現象”を巻き起こした“15秒のシンデレラ”ことシンガー・ソングライター「ひらめ」の追加出演が決定。2021年のヒットチャートメドレー企画をより一層盛り上げる。

■出演アーティスト&タイムテーブル

▼午後5時〜

Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

BALLISTIK BOYZ「Touch The Sky」

THE RAMPAGE「No Limit」

GENERATIONS「Lovers Again」

ジャニーズWEST「黎明」

櫻坂46「BAN」

A.B.C-Z「火花アディクション」

Creepy Nuts「のびしろ」

SixTONES「マスカラ」

日向坂46「君しか勝たん」

THE RAMPAGE「HEATWAVE」

AKB48「根も葉もRumor」

Sexy Zone「LET'S MUSIC」

milet「Ordinary days」

三代目 J SOUL BROTHERS「Honey」

▼午後6時頃〜

GENERATIONS「Make Me Better」

DISH//「沈丁花」

AI「アルデバラン」

Kis-My-Ft2「Luv Bias」

三浦大知「Backwards」

UVERworld「EN」

BiSH「オーケストラ」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

Snow Man「Secret Touch」

石丸幹二×長屋晴子(緑黄色社会)「美女と野獣」

山田裕貴×葵わかな「ホール・ニュー・ワールド」

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」

▼午後7時頃〜

ジェジュン「チキンライス」

AI「ハピネス」

SEKAI NO OWARI「silent」

乃木坂46「最後のTight Hug」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

Little Glee Monster「君といれば」「世界はあなたに笑いかけている」

大塚愛「さくらんぼ」

DA PUMP「if...」

森高千里「気分爽快」

スガシカオ「Progress」

NEWS「ReBorn」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

EXILE×三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

ひらめ「ポケットからきゅんです!」

▼午後8時頃〜

川崎鷹也「魔法の絨毯」

BLOOM VASE「Bluma to Lunch」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

King & Prince「Namae Oshiete」

NiziU「Step and a step」「Chopstick」

KAT-TUN「EUPHORIA」

aiko「食べた愛」

LiSA「明け星」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

Awesome City Club「勿忘」

緑黄色社会「Mela!」

優里「ドライフラワー」

Little Glee Monster「恋人がサンタクロース」(松任谷由実カバー)

ゴスペラーズ「クリスマスソング」(back numberカバー)

▼午後9時頃〜

ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」(山下達郎カバー)

Def Tech「My Way」

TWICE「TT -Japanese ver.-」

ORANGE RANGE「花」

松平健「マツケンサンバII」

Toshl【聖夜の激ムズ曲3択 ※下記3曲のうち1曲】

・廻廻奇譚(Eve)

・阿修羅ちゃん(Ado)

・限界突破×サバイバー(氷川きよし)

あいみょん「ハート」「愛を知るまでは」

小沢健二「愛し愛されて生きるのさ」「運命、というかUFOに(ドゥイ、ドゥイ)」

星野源「Pop Virus」「不思議」

KinKi Kids「Harmony of December Xmasスペシャルアレンジ」

▼午後10時頃〜King Gnu「逆夢」優里「ベテルギウス」L’Arc〜en〜Ciel「winter fall」「ミライ」「FOREVER」EXILE「I Wish For You」関ジャニ∞「Re:LIVE」東京事変「私生活」YOASOBI「三原色」桑田佳祐「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」