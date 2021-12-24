¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤¬°Â¤¤¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É½ÐÍè¤¬ÎÉ¤¤Ìõ
¥«¥í¡¼¥é½é¤ÎSUV¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¡£È¯Çä¸å¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¿··¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤ÎÆüËÜ»ÅÍÍ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¤Ë¥¿¥¤¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¡£¥¿¥¤¤äÂæÏÑ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯7·î¤Ë¤ÏËÌÊÆ»ÅÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ä¥ê¥¹ ¥¯¥í¥¹°Ê¾å¥Ï¥ê¥¢¡¼Ì¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î¿··¿¼Ö¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡£Ãø¼Ô¡¦Åç²¼ÂÙµ×»á¤¬ºÇ¿·ÈÇ¡Ø2022Ç¯ÈÇ ´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹É¾¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤êÄ¾µå¤ÎSUV
¥«¥í¡¼¥é¤ÎÎò»Ë¾å¡¢½é¤ÎSUV¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄïÊ¬¤È¤·¤Æ¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤¬µï¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÄ¾µå¤ÎSUV¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³°´Ñ¤Ï²¼¼ê¤Ë¥¯¡¼¥ÚÉ÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¥í¥ó¥°¥ë¡¼¥Õ¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âµï½»À¡¢ÀÑºÜÀ½Å»ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¥«¥í¡¼¥é¡£¤½¤ó¤ÊÅ¯³Ø¤È¤¤¤¦¤«¶òÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢Àè¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤ÏÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀµ²ò¡£ÃÇÁ³¡¢Àº×û¤À¤·¥«¥í¡¼¥é¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê1825Ð¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥É¤ÊÁ´Éý¤Ï¡¢¥«¥í¡¼¥é¤é¤·¤«¤é¤Ì¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ËÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Ö¸Ë¤äÃó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÂç¤¤µ¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î¼è¤ê²ó¤·¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¡£
¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¯¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦ÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¤ËÁ´Êý°Ì¤Î»ë³¦¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ð¤á¸åÊý¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬Í¤êÆñ¤¤¡£¹¹¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¤è¤¯ÀÚ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤¬5.2m¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ò¥é¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤Î¼¼Æâ¶õ´Ö¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
°ìÊý¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎÍ¾Íµ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¸åÀÊ¤Ï¡¢¸ª¼þ¤ê¤âÆ¬¾å¤â¶¹¶ì¤·¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¡£¤·¤«¤âÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡¹½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Û¤É³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤°ÄÇÛ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ù¼¼¤â¹¡¹¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
²Ù¼¼¤â¥Õ¥í¥¢¤¬Äã¤¯ÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ÍÆÎÌ487L¤ÈÂç¤¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°4¥»¥Ã¥È¤ò·Ú¡¹°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£É¸½à¤Ç¤Ï¡¢¸åÀÊÇØ¤â¤¿¤ì¤òÁ°¤ËÅÝ¤·¤Æ¤â¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥²¡¼¥¸¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¡¢¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÑ²Ù½Å130Ô¤È¤¤¤¦¶¯¸Ç¤ÊÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¼ÖÃæÇñ¥Ë¡¼¥º¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.8L¥¬¥½¥ê¥ó¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Î¤ßÅÅµ¤¼°4WD¤ÎE-Four¤âÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤Î¥«¥í¡¼¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏTNGA¤ÎGA¡ÝC¤ò»È¤¦¤¬¡¢FF»ÅÍÍ¤Î¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·³«È¯¤Î¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4WD¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¼°¤¬»È¤ï¤ì¤ë¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç°Â¿´´¶¤Ï¹â¤¤
¥¬¥½¥ê¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢4WD¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò»î¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¤³¤È¤À¡£¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬½Å¡¹¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¥Ü¥Ç¥£¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë½À¤é¤«¤¯¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤·¤Æ¤È¤Æ¤â²÷Å¬¡£¤·¤«¤â·è¤·¤Æ¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÀþ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤«¤é¹âÂ®°è¤Ç¤â°Â¿´´¶¤Ï¹â¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÏ¢Â³¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÁà½ÄÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Å¾ÂÉÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¤¤È¥°¥é¥Ã¤È·¹¤¯´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤±¤Ð¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¥í¡¼¥ë¤òÈ¼¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¡¼¥Ã¤È»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¡£
Áö¤ê¤âËþÂ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ°ÎÏÀÇ½¤ÏÉ¬Í×½½Ê¬¤À¤·¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç³ê¤é¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¾è¤ê³Ó¤Ù¤ì¤Ð E-Four ¤ÎÊý¤¬¥ê¥¢¤ÎÀÜÃÏ´¶¤¬¹â¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¡¢ÀÅ½ÍÀ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤âFF¤ÇÂç¤¤¤ËËþÂ¤Ç¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÁêÅö¤Ê½ÐÍè±Ç¤¨¤À¤È»×¤¦¡£
1.8L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¥ë¥Ö¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ëCVT¤â¤º¤¤¤Ö¤ó»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀµÄ¾¿·Á¯Ì£¤ÏÌµ¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¿á¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥Ä¥¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢°Õ³°¤äµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë³Ó¤Ù¤ÆÉ¡Àè¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¹¹¤Ë·Ú²÷¡£¤Þ¤¢Ç³Èñ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥³¥ì¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ó¥¢¥·¥¹¥È[RSA]¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¤¥ó¥Õ¥©¡½¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤É½¼¨¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë
Å¬ÅÙ¤Ê²ðÆþ¤Î¤¢¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à
±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£Àè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¤ÏÁ´¼Ö¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥ì¡¼¥ó¥È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¡ÊLTA¡Ë¤ò»î¤¹¤È¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦¤ÎºÝ¤ËÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ÖÂÎ¤ò°ú¤Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¸¤ï¤Ã¤È¼«Á³¤ÊÀ©¸æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¥«¥í¡¼¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²ðÆþ¤Î»ÅÊý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
º£¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Î¼çÎ®¤ÏSUV¡¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾èÍÑ¼Ö¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥«¥í¡¼¥é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËSUV¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Á³¤È¤¹¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¥È¥è¥¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥í¡¼¥é¤ÎÈÎÇä¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ï¤³¤Î¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¤¬Àê¤á¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¿·¤·¤¤ÁõÈ÷¤äµ»½Ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¸ý¤Î¹¤¤»È¤¤¾¡¼ê¡¢²º¤ä¤«¤À¤¬°Õ³°¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊËþÂ¤ò¤â¤¿¤é¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤È¸À¤¨¤ë¡£¤·¤«¤â²Á³Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥«¥í¡¼¥é¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦³«È¯¿Ø¤Î´èÄ¥¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£ºÇÎ÷²Á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï200Ëü±ß¤òÀÚ¤ê¡¢Â¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÂ¾¼Ò¤Î¤Ò¤È¥¯¥é¥¹²¼¤ÎB¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤È¶¥¹ç¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀïÎ¬²Á³Ê¤Ê¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆâÍÆ¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ï¤â¤¦¥³¥ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤È¡¢¿¿·õ¤Ë»×¤ï¤»¤ë¥«¥í¡¼¥é¤ÎºÇ¿··¿¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£