àÀ»ÃÏá¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤¬£¶£°¼þÇ¯µÇ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô³«ºÅ¡ª¿·ÆüËÜ¡¢Á´ÆüËÜ¤Ê¤ÉÊ£¿ôÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê½Ð¾ì
à¥×¥í¥ì¥¹¡¦³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤¬£¶£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡Ö´ÔÎñº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¹£¶£²Ç¯£´·î£±£¶Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é£¶£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÍèÇ¯£´·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ôÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ï£±£¹£¶£²Ç¯£´·î£±£¶Æü¤Ë¡Ö¸å³Ú±à¥¸¥à¥Ê¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡££¶£·Ç¯¤«¤é¡Ö¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡×¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¤¨º£¤Ë»ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤ÎàÀ»ÃÏá¤È¤·¤Æ´öÂ¿¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ç£¶£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±ÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï£¶£¶Ç¯£±£±·î£²£µÆü¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶½¹Ô¤Ç¡¢¥á¥¤¥ó¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì£Ö£Ó¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î£³ËÜ¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤Ï¤½¤Î¸å¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼£³£°¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤ä´ÔÎñµÇ°»î¹ç¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤Î»î¹ç¤òÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï£¶£°Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¤Î³«ºÅ¤ò·è°Õ¡£¼«¤éÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï£¶£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¡£ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö´ÔÎñº×¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢£´·î£±£µÆü¤Ë¡Ö½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò¡¢Íâ£±£¶Æü¤Ë¡Ö£µ£°¼þÇ¯¡¦¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ÜÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢À»ÃÏ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëà¤ªº×¤êá¤À¤±¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¨ÎÏ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡££±£¶ÆüÂç²ñ¤Ï¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÍèÇ¯ÁÏÎ©£µ£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¿·ÆüËÜ¤ÈÁ´ÆüËÜ¤ÎÎ¾ÃÄÂÎ¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²Ú¥«¡¼¥É¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£¸Æü¤Î¿·ÆüËÜ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¿·ÆüËÜ¤È¥Î¥¢¤ÎÂÐ¹³Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£Âç²ñ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ßÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤À¡£