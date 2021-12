スクウェア・エニックスは本日12月22日より、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにてダウンロード版タイトルのセールを実施中だ。

数々の人気タイトルをお得な価格で入手できるこの機会を、お見逃しなく!



【セール対象タイトル】※一部紹介

「ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S」

PS4

35%OFF!

「【新価格版】ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて S」

Nintendo Switch

35%OFF!



「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition」

PS5

45%OFF!

「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE」

PS5

43%OFF!

「FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition アップグレード」

PS5

57%OFF!

「FF7R EPISODE INTERmission」(ユフィの新規エピソード)

PS5

25%OFF!



「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」

PS4

75%OFF!



「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」

PS4

50%OFF!



「Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version」

Nintendo Switch

30%OFF!

※Nintendo Switch版のセール終了日は 12/30(木)。



※製品版は無料トライアルの完了後に アプリケーション内より購入可能。



「Voice of Cards ドラゴンの島+ DLC セット」

Nintendo Switch、PS4

20%OFF!

⇒スクエニ新作RPG「Voice of Cards ドラゴンの島」PS4/Switchで本日発売! 「ニーア」デザインに変更できるDLCのセットも!



この他にも人気タイトルがそろって参加するセールとなっている。全参加タイトルは下記リンク、及びニンテンドーeショップ、PlayStation Storeにて。



・対象タイトル一覧ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/2021dlwintersale/





・Nintendo Switchセール対象タイトル一覧ページ

https://store-jp.nintendo.com/feature_sqexsale.html





・スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルをご紹介するコラムを更新中。セールでどのタイトルを購入しようか悩まれている方は、ぜひご覧いただきたい。

https://www.jp.square-enix.com/column/





