今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、食器洗い洗剤や化粧水などを入れて使うことができる、ディズニーデザイン「片手で出せるディスペンサー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「片手で出せるディスペンサー」

© Disney

価格:2,590円(税込)

サイズ:幅約5.5、奥行約5.5、高さ約18.5cm

容器サイズ:幅約5.5、奥行約5.5、高さ約13cm

アルコール度数:95%まで対応

耐熱温度:本体60℃

耐冷温度:-40℃

適正容量:約250ml

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ワンアクションで食器洗いが始められて、ストレスなく使える洗剤ディスペンサー。

スポンジを乗せて上から押すだけでOK!

また、清潔感のある白いボトルがキッチンに馴染み、容器がクリアなので残量がすぐに確認できるのもポイントです。

全部で5種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー&ミニー

© Disney

海の中を気持ちよさそうに泳いでいる「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのディスペンサー。

プクプクの泡やカラフルな魚、そしてゴーグルや足ヒレをつけた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿も新鮮で可愛い☆

チップ&デール

© Disney

舌をぺろっとさせたお茶目な表情が愛くるしい「チップ&デール」デザインのディスペンサー。

大きなロゴに、ビビッドなオレンジが目をひきます!

また、大好物のどんぐりを抱えて座る「チップ」と「デール」の姿にもほっこり。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

あたたかみのある手描き風アートの「くまのプーさん」デザインのディスペンサー。

ボーダー柄の上をゆらゆらと楽しそうに歩く「プーさん」の姿がとってもチャーミング☆

全体的に淡いタッチでシンプルに仕上げられています。

くまのプーさん(ハニー)

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

くすみカラーのアートがキュートな「くまのプーさん」デザインのディスペンサー。

様々なかたちのハニーポットがずらり!

そして、ちょこんと座っている「くまのプーさん」の姿にも癒されます。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのディスペンサー。

パステル調のタイル柄に、グラデーションカラーが素敵☆

タイル柄の中には「アリエル」やお友達「フランダー」のシルエット、貝がらやヒトデなどの海のモチーフもあしらわれています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<使用イメージ>

ディスペンサーにスポンジを乗せて上から押すと、そのままスポンジに洗剤がつきます。

食器洗いの時に、片手でサッと使えて便利!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに、フタが外れて詰め替えも簡単にできます。

化粧水や消毒用アルコール(95%まで)も使用OK◎

機能的なうえに、四角いスタイリッシュなフォルムにキャラクタープリントがオシャレ。

食器洗い洗剤や化粧水などを入れて使うことができる、ディズニーデザイン「片手で出せるディスペンサー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

