映画『DEATH NOTE デスノート』3作品がTVerで配信！

藤原竜也&松山ケンイチがW主演を務める 映画『ノイズ』の公開を記念して、2人の初共演作品である映画『DEATH NOTE デスノート』を始めとした、シリーズ3作品が、民放公式テレビポータル「TVer(ティーバー)」で無料配信される。

2006年に2部作連続公開された映画『DEATH NOTE デスノート』。『〜the Last name』は興行収入80億円を突破する大ヒット! 日本のみならず全世界に“デスノート現象”を巻き起こした。

その衝撃作とスピンオフ作品『L change the WorLd』を加えた3部作がTVerにて“初めて”期間限定で無料配信決定! 映画『ノイズ』で15年振りの本格共演を果たした藤原と松山が、“天才vs天才”として激突する映画『デスノート』シリーズをこの特別な機会にチェック!

【配信作品】

・DEATH NOTE デスノート

・DEATH NOTE デスノート the Last name

・L change the WorLd

【配信期間】

2021年12月22日(水)12:00〜12月31日(金)23時59分

【配信プラットフォーム】民放公式テレビポータル「TVer(ティーバー)」※スマートフォン、タブレット、PCで視聴できます。※テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません。