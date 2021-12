藤原竜也と松山ケンイチが共演する映画『DEATH NOTE デスノート』シリーズ3作品が、22日からTVerにて期間限定で無料配信される。

今回の無料配信は、藤原と松山がダブル主演を務める映画『ノイズ』(2022年1月28日)の公開を記念して実施されるもの。二人の初共演作である映画『DEATH NOTE デスノート』をはじめ、『DEATH NOTE デスノート the Last name』『L change the WorLd』の3作品が、12月22日から31日までTVerで無料配信される。(清水一)