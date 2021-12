現地時間21日、第94回アカデミー賞国際長編映画賞の“最終候補作リスト”が発表された。国際長編映画賞(旧・外国語映画賞)には世界から92作品がエントリーされており、そこから15作品に絞り込まれた。日本代表の『ドライブ・マイ・カー』もその15作品にしっかり残った。

濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』はロサンゼルス映画批評家協会賞、ニューヨーク映画批評家協会賞、ボストン映画批評家協会賞など名だたる映画賞で「外国語映画賞」ではなく「作品賞」を受賞する快挙を達成しており、現段階では賞レースで最もアツい作品と言っても過言ではない。“最終候補作リスト”には、『ドライブ・マイ・カー』と共に第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出された『コンパートメントNo.6(英題) / Compartment No. 6』『ア・ヒーロー(英題) / A Hero』『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(英題)/ The Worst Person in the World』なども名を連ねている。

“最終候補作リスト”15作は以下の通り

『ドライブ・マイ・カー』(日本)

『グレート・フリーダム(英題) / Great Freedom』(オーストリア)

『プレイグラウンド(英題) / Playground』(ベルギー)

『ブータン 山の教室』(ブータン)

『フリー(英題) / Flee』(デンマーク)

『コンパートメントNo.6(英題) / Compartment No. 6』(フィンランド)

『アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド』(ドイツ)

『ラム(英題) / Lamb』(アイスランド)

『ア・ヒーロー(英題) / A Hero』(イラン)

『The Hand of God』(イタリア)

『ハイブ(英題) / Hive』 (コソボ)

『プレイヤーズ・フォー・ザ・ストールン(英題) / Prayers for the Stolen』(メキシコ)

『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(英題)/ The Worst Person in the World』(ノルウェー)」

『プラサ・カテドラル(原題) / Plaza Catedral』(パナマ)

『ザ・グッド・ボス(英題) / The Good Boss』 (スペイン)

第94回アカデミー賞のノミネーションは来年2月8日に発表される。国際長編映画賞はこのリストから5作品がノミネートされる。(編集部・市川遥)