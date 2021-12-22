à¶¯À©½Ð¼Òá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ñ¼Ò¤Î»ö¾ð¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡ª¤ÎÆñ¤·¤µ¡¡¼«ÈÎµ¡Á°¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤¬²û¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ2¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÊÑ°Û³ô¡Ö¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¡×¤Î½Ð¸½¤â¤¢¤ê¡¢·Ù²ü¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÆ¯¤Êý¤â¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿»Æ©¤·¤¿°ìÊý¡¢²ò½ü¸å¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¶¯À©½Ð¼Ò¡×¡ÖËþ°÷ÅÅ¼Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Twitter¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¯¡×¤Ïº£¤âÉ¬Í×¤«¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¾®ß·Èþ²Â¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥ó¥´¥«¡¼¥É¤Ï¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¡¢¥¯¥¤¥º¤ÎÌäÂê¤ÏÁªÂò¼°¤Ë¡¡¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óËºÇ¯²ñ¡×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¾Ò²ð
Àë¸À²ò½ü¸å¤ËÉü³è¤·¤¿¡Ö¶¯À©½Ð¼Ò¡×¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤âÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ø¤Î·Ù²ü¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÆâ¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëº£¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¸µ¤ÎÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿10·î¤Ë¤ÏÁáÂ®¡¢¡Ö#¶¯À©½Ð¼Ò¡×¡Ö#Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Twitter¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êÆ¯¤Êý²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¼Ò²ñ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆµÕ¹Ô¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¤ÎÄ´ºº¡Ê8·î¼Â»Ü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬¿»Æ©¤·¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¼ýÂ«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ¯¤Êý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢8³äÄ¶¤¬¡Ö´°Á´½Ð¼Ò¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥¯¤ËÌá¤ë¡×¡ÖÊ»ÍÑ¤Ç½Ð¼Ò¡¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨½ÐÅµ¡§Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯Æ³Æþ¾õ¶·¤È ¥Ë¥å¡¼¥Î¡¼¥Þ¥ë»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¡Ê¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥º¡Ë¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö½Ð¼Ò²óµ¢¡×¤ÎÆ°¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Twitter¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤¬´°Á´¤Ë¼ýÂ«¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤¶¯À©½Ð¼Ò¤ËÈ¿È¯¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¤Ï¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤âÉÔËþ¤Î°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ10·î¾å½Ü¡¢»ä¤ÎTwitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¥³¥í¥Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹½Ð¼Ò¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£454¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢46.5%¤¬¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÅ¬µ¹¡×¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹½Ð¼Ò¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬22.5%¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡×¤¬26.4%¤Ç¤·¤¿¡£
²óÅú¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö´°Á´¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¼«Î§Åª¤Ë»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ1¿Í¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢±Ä¶È¿¦¤â¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ä¶È¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±óÊý¤Î´ë¶È¤â¸ÜµÒ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÍ¾·×¤Ë¾¦ÃÌ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨¤è¤¯±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö´°Á´¤Ë½Ð¼Ò¡×¤òÁª¤ó¤À¿Í¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î¶ÈÌ³¿ä¿Ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿Í¶µ°é¤äOJT¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¼«Î§Åª¤Ë¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½¾¶È°÷¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÏÎÉ¤¤Â¦ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Ö½Ð¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÆ³Æþ¤â¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤êÀ¸¤¸¤ë²ÝÂê¡Û
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´õÇö²½¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥à´Ö¡¦¥Á¡¼¥àÆâÏ¢·È¤ÎÄäÂÚ
¡¦»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³²áÂ¿¤Ë
¡¦¶ÈÌ³¾å¤ÎÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¸ÉÆÈ´¶¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´
¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Éô²¼¤ÎÉÔÄ´¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï»¨ÃÌ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¤è¤¯¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¼«ÈÎµ¡Á°¤Ç¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¤«¤é¿·¤¿¤Ê´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²þ¤Þ¤Ã¤Æ²ñµÄ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ç¥¹¥¯±Û¤·¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤¤»þ¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê¤½¤ì¤é¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à´Ö¡¦¥Á¡¼¥àÆâÏ¢·È¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Á°Äó¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¾å¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼¡Âè¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊø¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¤Ê¤é¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬Éô²¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÇÈ½ÃÇ¤â¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¿ä¿Ê¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÄê¤Ç¤¤ë²ÝÂê°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¼ï¤äÆþ¼ÒÇ¯¼¡¤Ê¤É¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂ°À¤¬¤½¤â¤½¤â¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Twitter¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÅ¬µ¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¡¢ÁÐÊý¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¼«Í³ÅÙ¹â¤¯Æ¯¤Êý¤òÁª¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¦¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
½Ð¶Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»Å»ö¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊý¤¬»¨²»¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤¿¤áÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤«¤¿¤Á¤ä¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ¯¤Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¡¹¤ÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢½¾¶È°÷¤ËÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò¤ò°Ñ¤Í¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤Êý¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼êÃÊ·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¤¿¤À¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï´ë¶ÈÀ®Ä¹¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÐÌ³¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢´°Á´½Ð¼Ò¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ë¶È¤ä¥Á¡¼¥à¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉáµÚ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤Î¤ß¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤¿¤ê¡¢µ¢¾ÊÀè¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´¶À÷¾É¤Î³ÈÂçËÉ»ßºö¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤È¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤»¤ë·Á¤ÇÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬Æ¯¤¯¥Ë¥Ã¥È¤Ï2015Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î·Ð±Ä¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ë¾¤àÀ¸¤Êý¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡×¡ÖÉû¶È¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÁ´¤ÆÃ±¤Ê¤ë¼êÃÊ¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹ÁÈ¿¥¤Î¤«¤¿¤Á¤ä¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ë¾¤à¤¢¤êÊý¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÉ¬Í×¤Ê¼êÃÊ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¾®ß·Èþ²Â¡¡³ô¼°²ñ¼Òknit¡Ê¥Ë¥Ã¥È¡Ë¹Êó¡£2008Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£ÃæÅÓºÎÍÑÎÎ°è¤Î±Ä¶È¡¢±Ä¶È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥¯¥Ê¥ÓÉûÊÔ½¸Ä¹¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¡¦½¢¿¦»Ù±ç¤Î¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¡£ºÎÍÑ¡¢É¾²Á¡¢°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚ¾úÀ®¤Ê¤ÉÉý¹¤¯HR¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2018Ç¯ ÃæÊÆ¥Ù¥ê¡¼¥º¤Ø°Ü½»¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¶È¤Î²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£2019Ç¯¤Ë¥Ë¥Ã¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¢ª¿Í»ö¢ª±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢¹Êó¤Ë½¾»ö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Éû¶È¤Ç²Å±ÙÂç³Ø¤ÎÂç³Ø¹Ö»Õ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ä½¢¿¦¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶È¤òÃ´Åö¡£Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï2.8Ëü¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ë¡£