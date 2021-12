大みそか恒例『第71回NHK紅白歌合戦』の曲目が21日発表された。乃木坂46は、2016年発売の2ndアルバム『それぞれの椅子』収録で、ファンにも絶大な人気の名曲「きっかけ」を披露。紅白でグループを卒業する生田絵梨花にとってはラストステージとなる。

初出場組では、紅組はAwesome City Clubが「勿忘」、上白石萌音が「夜明けをくちずさめたら」、millennium parade × Belle (中村佳穂)は「U」を歌唱。

白組は、KAT-TUNが「Real Face #2」を歌唱するほか、Snow Manが「D.D.」、DISH//が「猫」、まふまふが「命に嫌われている。」、そして布袋寅泰が「さらば青春の光 <紅白SP>」を披露。

さらに、代表曲「あんたの花道」を歌う天童よしみは、国内外で数々の賞を受賞している名門・大阪桐蔭高等学校吹奏楽部とのスペシャルコラボレーション。鈴木雅之は「め組のひと 2021紅白ver.」を、闘病生活を経て芸能活動を再開しているラッツ&スターのメンバー桑野信義と、同じくメンバーの佐藤善雄が参加して披露。三山ひろしは今年もけん玉世界記録にチャレンジ。去年は125人で見事に記録を達成したが、今年はこれまで成しえていない“2年連続記録達成” という偉業を目指し、126人の“けん玉猛者” たちが集結する。

なお、松田聖子については、娘・神田沙也加さんの急逝を受け、「後日改めてお知らせする」としている。



【紅組】

AI(4)/アルデバラン

あいみょん(3)/愛を知るまでは

石川さゆり(44)/津軽海峡・冬景色

Awesome City Club(初)/勿忘

上白石萌音(初)/夜明けをくちずさめたら

坂本冬美(33)/夜桜お七

櫻坂46(2)/流れ弾

天童よしみ(26)/あんたの花道〜ブラバンSP〜

東京事変(2)/緑酒

NiziU(2)/Take a picture

乃木坂46(7)/きっかけ

Perfume(14)/ポリゴンウェイヴ

BiSH(初)/プロミスザスター

日向坂46(3)/君しか勝たん

MISIA(6)/明日へ 2021

水森かおり(19)/いい日旅立ち

milet(2)/Fly High

millennium parade × Belle (中村佳穂)(初)/U

薬師丸ひろ子(2)/Woman“Wの悲劇”より

YOASOBI(2)/群青

LiSA(3)/明け星

【白組】KAT-TUN(初)/Real Face #2関ジャニ∞(10)/Re:LIVEKing & Prince(4)/恋降る月夜に君想ふ郷ひろみ(34)/2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-GENERATIONS(3)/Make Me Better純烈(4)/君がそばにいるから鈴木雅之(4)/め組のひと 2021紅白ver.SixTONES(2)/マスカラSnow Man(初)/D.D.DISH//(初)/猫BUMP OF CHICKEN(2)/なないろ氷川きよし(22)/歌は我が命平井大(初)/Stand by me, Stand by you.福山雅治(14)/道標 〜紅白2021ver.〜星野源(7)/不思議布袋寅泰(初)/さらば青春の光 <紅白SP>まふまふ(初)/命に嫌われている。三山ひろし(7)/浮世傘〜第5回 けん玉世界記録への道〜宮本浩次(2)/夜明けのうた山内惠介(7)有楽町で逢いましょうゆず(12)/虹