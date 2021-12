アクティブゲーミングメディアは12月21日、2021年内に配信を予定していたPC(Steam)版『グノーシア』の配信日を2022年初頭に変更すると発表した。

『グノーシア』は2019年にPS Vita、2020年にNintendo Switchでリリースされた「人狼ゲーム」を元にした一人用のアドベンチャーゲームだ。宇宙船の中に紛れ込んだ人類を消去する謎の存在「グノーシア」を探し出し、議論で排除するやり取りを中心とした作品となっている。

一人用のゲームとして楽しめる様に成長するステータスやスキル等のシステムが導入され、繰り返しながら変化していく人狼ゲームと「ループもの」のシナリオが並走する点に注目が集まり、特にゲームデザインに関して国内での高い評価を獲得している。

今回発表された配信日の変更は、PC版でも既に発売されているコンシューマ版と変わりないプレイフィールを提供するべく、最終調整を実施するために決定されたという。新たな配信日については決定次第、改めて発表予定となっている。

PC版に興味がある読者は、本作をウィッシュリストに登録して続報および発売を待つと良いだろう。

プレスリリースの全文は以下のとおり

作品情報

タイトル: グノーシア

Steamストアページ: https://store.steampowered.com/app/1608290/

開発元:プチデポット

発売予定: 2022年初頭

小売希望価格: 2,750円(税込)

ジャンル: 一人用人狼ゲーム

対応言語: 日本語・英語・中国簡体字

対応機種: Windows

権利表記:© 2021 Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.