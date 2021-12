【Huluランキング】2021年は日米でゾンビ強し！週間では犯罪モノが人気（12月14日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、12月8日(水)から12月14日(火)までの1週間、そして2021年全体で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングが発表となったのでご紹介! 週間・年間でのTVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー部門、国内ドラマ作品部門、アジアドラマ部門、それぞれどんな番組が注目されているのかチェックしてみよう。

<年間ランキング>

総合トップ5

1.『君と世界が終わる日に』

2.『呪術廻戦』

3.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

4.『東京リベンジャーズ』

5.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけない/罰ゲーム シリーズ』

海外ドラマ作品トップ5

1.『ウォーキング・デッド』

2.『ウェントワース女子刑務所』

3.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

4.『THE HEAD』

5.『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』

国内ドラマ作品トップ5

1.『君と世界が終わる日に』

2.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

3.『恋はDeepに』

4.『ネメシス』

5.『レッドアイズ 監視捜査班』

<週間ランキング>

TVシリーズ総合トップ10

1.『「鬼滅の刃」遊郭編』

2.『真犯人フラグ』

3.『恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜』

4.『あなたの番です』

5.『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! 絶対に笑ってはいけないシリーズ』

6.『二月の勝者−絶対合格の教室−』

7.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

8.『名探偵コナン』

9.『無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜』

10.『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』

海外ドラマ作品トップ10

1.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

2.『FBI:特別捜査班』

3.『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

4.『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』

5.『ウォーキング・デッド』

6.『S.W.A.T.』

7.『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』

8.『アンソウル』

9.『シカゴ P.D.』

10.『ビッグバン・セオリー』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『シリアルキラー・プロファイル 〜アメリカ史上最狂の5人〜』

2.『ハリー・ポッターと魔法の歴史』

3.『マッチングの神様 〜結婚実験リアリティ〜』

4.『億万長者と玉の輿 〜セレブ妻は楽じゃない〜』

5.『ALONE 〜孤独のサバイバー〜』

6.『ブリティッシュ ベイクオフ』

7.『古代の宇宙人』

8.『サタデー・ナイト・ライブ』

9.『人類滅亡 −LIFE AFTER PEOPLE−』

10.『氷点下で生きるということ』

アジアドラマ作品トップ10

1.『宮S 〜Secret Prince〜』

2.『トップマネジメント』

3.『10-TEN』

4.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

5.『男が愛する時』

6.『コッパダン 〜恋する仲人〜』

7.『ドクター探偵』

8.『かくれんぼ』

9.『カンテク 〜運命の愛〜』

10.『百年の花嫁』

週間ランキングのTVシリーズ部門トップ3は、前週から変動なし。今回から4位に『あなたの番です』が登場した。同作は2019年に放送されていた原田知世と田中圭が主演を務めるミステリードラマで、12月10日(金)から劇場版が全国の映画館で公開している。

7人組ボーイズグループ「BE:FIRST(ビーファースト)」を生み出したオーディション番組『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』は、前週と同じく7位。デビュー後の彼らに密着したドキュメンタリー「BE:FIRST Gifted Days Road to THE FIRST FINAL」が独占配信中で、毎週金曜日20:00に最新エピソードが更新されている。

海外ドラマ部門でも、1〜4位は前週から据え置きの結果に。11月下旬から3週連続で1位をキープしているのは、大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

。前週に引き続き、3位は『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』と、本家とスピンオフが並んでランクインしている。

12月9日(木)から1〜6シーズンが一挙配信された『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』は7位に登場。セレブたちのスキャンダルをあらゆる手段を使って揉み消す敏腕フィクサー、レイ・ドノヴァンの姿を描く犯罪ドラマで、『スポットライト 世紀のスクープ』のリーヴ・シュレイバーとオスカー俳優ジョン・ヴォイトが競演している。

海外ドキュメンタリー&バラエティー部門では、『シリアルキラー・プロファイル 〜アメリカ史上最狂の5人〜』が初登場で首位を獲得! アメリカ史上最も恐れられた5人の連続殺人犯について、幼少期や当時の社会情勢など、さまざまな視点から事件の背景に迫るドキュメンタリー番組だ。海外ドラマ部門と共に、犯罪モノの強さが目立っている。

アジアドラマ部門のトップに登場した『宮S 〜Secret Prince〜』は、"もしも現代の韓国に王室が続いていたら"という世界が舞台の王室ラブストーリーで、『宮』シリーズの第2弾。下町の料理店で働き、平凡な日々を過ごしていた主人公イ・フは、ある日自分が王位継承者第1位であることを知らされて......。主人公を演じたのは、K-POPのスターとしても知られるSE7EN(セブン)。

年間ランキングの総合部門では『君と世界が終わる日に』、海外ドラマ部門では『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』は、年間ランキングでは惜しくも3位となった。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『君と世界が終わる日に』Season1〜2 Huluで独占配信中 ⒸHJホールディングス

『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』Huluで独占配信中 ©BMSG

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1〜15 Huluで配信中 © 2021 ABC Studios and CBS Studios, Inc

『シリアルキラー・プロファイル 〜アメリカ史上最狂の5人〜』Huluで配信中 ©2021 A&E Television Networks. All Rights Reserved.