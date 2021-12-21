É¡¤ÎÇº¤ß¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ç²ò·è♡¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¤ªÇº¤ßÊÌ¡ÖÀ°·Áµé¤ÎÈþÉ¡¥á¥¤¥¯¡×
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î¥³¥Ä
¤É¤Î¥á¥¤¥¯¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÉ¡¶Ú¤ËÆþ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¥Ñ¡¼¥ë¤Î¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¡Àè¤ËÆþ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¥Ä¥ä¤Ã¤È¸÷¤¬Æþ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£±Æ¡Ê¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥°¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë»þ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÈ©¤Î¿§¤ËÍÏ¤±¤³¤à¿§Ì£¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤ß¤¬¥¥Ä¤¤¥«¥é¡¼¤ÏÆÃ¤Ë±Æ¤òÆþ¤ì¤ë¿§¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£
Çº¤ß¡É¡¤ò¹â¤¯¸«¤»¤¿¤¤
É¡¤¬Äã¤¯¤Æ¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¡¢Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É¡¤ò¹â¤¯¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î¤Î¤Ã¤Ú¤ê´é¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
É¡¤ò¹â¤¯¸«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤«¤éÉ¡¶Ú¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î±Æ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãí°ÕÅÀ¤Ï±Æ¤òºî¤ë»þ¤Î¿§Ì£¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ß²á¤®¤Æ¤â²«¤ß²á¤®¤Æ¤âÈ©¤«¤éÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿§Ì£¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ä¤ê¤ò¥Ö¥é¥·¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê²á¤®¤ë¤ÈÏ·¤±´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
±Æ¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤ÏÉ¡¤Î°ìÈÖ¹â¤¯¤Ê¤ë²Õ½ê¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ãí°Õ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÉ¡¶ÚÁ´ÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£É¡¶ÚÁ´ÂÎ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉ¡¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤Æ¹â¤¯¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ËÎ±¤á¤Æ¡¢É¡Àè¤À¤±¤Ë¸÷¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
Çº¤ß¢Âç¤¤¯¸«¤¨¤ëÉ¡¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤»¤¿¤¤
É¡¤¬Âç¤¤¤¤È¡¢±Æ¤òÆþ¤ì¤Æ¾®¤µ¤¯¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢É®¼Ô¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¤¢¤¨¤Æ±Æ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤¬¿§¡¹»î¤·¤¿·ë²Ì¡¢É¡¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤ÏÉ¡¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯½Ð¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ±Æ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Æ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇµÕ¤ËÉ¡¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢±Æ¤ÏÆþ¤ì¤º¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ÇÈ©¤ò¶ÑÅù¤Ë»Å¾å¤²¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¡¤¬´éÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤ËÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±Æ¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤é¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏºÙ¤á¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÂÀ¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤½¤ÎÊ¬É¡¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Çº¤ß£ÃÄ»ÒÉ¡¤ò¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¸«¤»¤¿¤¤
ÃÄ»ÒÉ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢±Æ¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ë°ì¹©É×¤¹¤ë¤È¥Ä¥ó¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É¡¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
±Æ¤Ï¡¢¾®É¡¤«¤éÉ¡Àè¤ËV»ú¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àè¤¬¤È¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É¡Àè¤Ë¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÉ¡Àè¤ÏÆÃ¤Ë´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¤ÈÃÄ»ÒÉ¡¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÄÄ¹¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©É¡¤Î¤ªÇº¤ßÊÌ¤Ë±Æ¤È¸÷¤ò¾å¼ê¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤âÉ¡¤Ï¤¹¤´¤¯¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÍýÁÛ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª