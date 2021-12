【AFP=時事】米ラッパーのドレイコ・ザ・ルーラー(Drakeo the Ruler)さん(28)が、ロサンゼルスで開催されていた音楽フェスティバルのステージ裏で刺され、19日に死亡した。広報担当者がAFPに明らかにした。

ドレイコ・ザ・ルーラーさん(本名ダレル・コールドウェル、Darrell Caldwell)は18日、スヌープドッグ(Snoop Dogg)、アイス・キューブ(Ice Cube)、50セント(50 Cent)らヒップホップ界のスターと共に、音楽フェス「Once Upon a Time in LA」に出演予定だった。

地元紙ロサンゼルス・タイムズ(Los Angeles Times)は消防当局の話として、ドレイコ・ザ・ルーラーさんは18日午後8時40分ごろ、フェス会場で刺されたと報じた。主催者によれば、「ステージ裏の車道で口論があった」という。

事件を受け、主催者は予定を繰り上げてイベントを終了した。

2015年にデビューしたドレイコ・ザ・ルーラーさんは、発表作品の多くで高い評価を得ている。2017年には24歳の男性が射殺された事件に絡んで武器使用容疑で逮捕された。18年には殺人容疑で再び逮捕されたものの、19年に無罪が言い渡された。同年さらに組織的な犯罪の共謀容疑で逮捕され、20年に司法取引に合意して釈放された。

収監中には、刑務所の電話回線を管理する会社の社名を冠したアルバム「Thank You for Using GTL(GTLをご利用いただきありがとうございます)」を発表。刑務所から電話でレコーディングを行った。

【翻訳編集】AFPBB News

■関連記事