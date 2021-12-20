『CDTV』4時間SPタイムテーブル発表【出演全アーティスト＆全曲目】
TBS系で20日に放送される音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』クリスマス4時間スペシャル（後7：00〜10：57）の全歌唱曲とタイムテーブルが同日、番組公式サイトにて発表された。
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番組冒頭のクリスマススペシャルオープニングアクトを務めるのは、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での一発撮り歌唱が話題となった生田絵梨花、久保史緒里、賀喜遥香の3人。松任谷由実の名曲「恋人がサンタクロース」を歌唱する。
全アーティストのタイムテーブルは以下のとおり。
■『CDTVライブ！ライブ！』タイムテーブル（※50音順）
▼よる7時台
▽クリスマススペシャル オープニングアクト＠イルミネーションライブ
スペシャルカバー
生田絵梨花＆久保史緒里＆賀喜遥香（乃木坂46）「恋人がサンタクロース」
あいみょん「ハート」
EXIT「SUPER STAR」
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」
ジャニーズWEST「進むしかねぇ」
Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」
SEVENTEEN「あいのちから」
なにわ男子「初心LOVE」
NiziU「Poppin' Shakin'」
milet「Ordinary days」
LiSA「明け星」
▽出張ライブ！ライブ！＠イルミネーションライブ
SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」
乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」
▼よる8時台
EXILE「I Believe」
ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」
Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」
優里「ベテルギウス」
▽出張ライブ！ライブ！＠クリスマススペシャルライブ
Awesome City Club「勿忘」
星野源「不思議」「Hello Song」
▽ディズニークリスマスメドレー
清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」
中島健人（Sexy Zone）× ジェシー（SixTONES）「リメンバー・ミー」
川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」
りんたろー。（EXIT） × PORIN（Awesome City Club）「美女と野獣」
オールラインナップ「星に願いを」
▼よる9時台
あいみょん「愛を知るまでは」
King Gnu「一途」
SixTONES「マスカラ」「Rosy」
Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」
NiziU「Chopstick」
優里「ドライフラワー」
LiSA「白銀」
▽フェス企画
Uru
▼よる10時台
EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」
TOMORROW X TOGETHER「Ito」
▽フェス企画
Uru
桑田佳祐「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」