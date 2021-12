TBS系で20日に放送される音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』クリスマス4時間スペシャル(後7:00〜10:57)の全歌唱曲とタイムテーブルが同日、番組公式サイトにて発表された。

【写真】ジャニーズ勢6組登場!Kis-My-Ft2、Sexy Zone、ジャニーズWESTら

番組冒頭のクリスマススペシャルオープニングアクトを務めるのは、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での一発撮り歌唱が話題となった生田絵梨花、久保史緒里、賀喜遥香の3人。松任谷由実の名曲「恋人がサンタクロース」を歌唱する。

全アーティストのタイムテーブルは以下のとおり。

■『CDTVライブ!ライブ!』タイムテーブル(※50音順)

▼よる7時台

▽クリスマススペシャル オープニングアクト@イルミネーションライブ

スペシャルカバー

生田絵梨花&久保史緒里&賀喜遥香(乃木坂46)「恋人がサンタクロース」

あいみょん「ハート」

EXIT「SUPER STAR」

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Welcome to TOKYO」

ジャニーズWEST「進むしかねぇ」

Sexy Zone「RIGHT NEXT TO YOU」

SEVENTEEN「あいのちから」

なにわ男子「初心LOVE」

NiziU「Poppin' Shakin'」

milet「Ordinary days」

LiSA「明け星」

▽出張ライブ!ライブ!@イルミネーションライブ

SEKAI NO OWARI「silent」「Diary」

乃木坂46「僕は僕を好きになる」「君に叱られた」

▼よる8時台

EXILE「I Believe」

ENHYPEN「Upper Side Dreamin'」

Kis-My-Ft2「SNOW DOMEの約束」「Luv Bias」

優里「ベテルギウス」

▽出張ライブ!ライブ!@クリスマススペシャルライブ

Awesome City Club「勿忘」

星野源「不思議」「Hello Song」

▽ディズニークリスマスメドレー

清水美依紗「Starting Now 〜新しい私へ」

中島健人(Sexy Zone)× ジェシー(SixTONES)「リメンバー・ミー」

川崎鷹也 × 清水美依紗「輝く未来」

りんたろー。(EXIT) × PORIN(Awesome City Club)「美女と野獣」

オールラインナップ「星に願いを」

▼よる9時台

あいみょん「愛を知るまでは」

King Gnu「一途」

SixTONES「マスカラ」「Rosy」

Snow Man「Secret Touch」「Grandeur」

NiziU「Chopstick」

優里「ドライフラワー」

LiSA「白銀」

▽フェス企画

Uru

▼よる10時台

EXILE×三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「VIRTUAL LOVE」

TOMORROW X TOGETHER「Ito」

▽フェス企画

Uru

▽出張ライブ!ライブ!@特別ステージ桑田佳祐「Soulコブラツイスト〜魂の悶絶」「SMILE〜晴れ渡る空のように〜」