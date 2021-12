今月1歳の誕生日を迎えたばかりの男児は、体重が16キロ超で大人用おむつをつけているという。男児の母親がTikTokに動画を投稿したところ大きな反響があり、『Daily Record』などが伝えて話題となっている。

豪シドニー在住のジェイド・リーダーさん(Jayde Leeder、42)がソニー君(Sonny、1)を出産したのは昨年12月のことだった。ソニー君の誕生時の体重は4キロほどだったが、それからすくすくと成長し1歳になった今では16.4キロと4歳児並みの体重がある。

3児の母ジェイドさんによると、ソニー君は子供用おむつではウエスト部分がきつく、夜は尿漏れが酷いため、現在はパンツタイプの大人用のおむつをつけているという。

ジェイドさんは妊娠中、お腹があまりにも大きく体重減少が激しかったため医師は妊娠糖尿病を疑い、4度の検査を行ったものの異常はなかった。

「お腹の中のソニーは平均よりも1、2週間ほど成長が早かったのですが、誕生した時は医師が推測したよりもずっと大きかったのです」と笑うジェイドさん。実は長男も体重4キロで生まれたそうで、「子供たちはロシア人の父親の遺伝子をしっかり受け継いでいるようです。私の男きょうだいも背が高いし、長男は14歳で185.4cmもありますから」と続けた。

実はジェイドさんは関節の可動域が広いために複数の関節に機能障害が起きる「過剰運動症候群」を患っており、ソニー君の足首の関節にも同様の症状がみられるという。

ジェイドさんは「過剰運動症候群は遺伝性の病気ですが、それほど心配はしていません。ソニーは定期的に理学療法を受けているので、今はハイハイやつかまり立ちをするだけですが、歩けるようになるのもすぐでしょうね。ソニーはとても健康ですよ」と語り、ソニー君の性格についてこう明かした。

「ソニーはいつもハッピーで、表情が豊かな子です。自分で何か悪いことをした時は分かっていて、私の反応を見て面白がっています。とてもお茶目なんですよ。」

なおソニー君はよく水を飲むそうで、家族の動画を多数投稿しているジェイドさんのTikTokには「これだけ成長が早いのは、病気なのでは?」「1型糖尿病では?」などと心配する声もあがっているが、「歩くようになれば体重は減るわよ」「おむつ代も馬鹿にならないわね」「それにしてもゴージャスな赤ちゃん」「顔だけ見ると大人」「目がきれい」といった声も届いている。

ちなみに米ニューヨークでは2019年、6,946gのビッグな女児が誕生し、30年ぶりに病院の体重記録を更新していた。新生児の平均体重が約3キロ、身長は50センチと言われるが、身長は約59cmだったという。

