【Hulu 2022年1月新着】『シカゴ・メッド』『ライザのサバヨミ大作戦』新シーズンなどが配信開始

Hulu、2022年1月のランナップは、『シカゴ・メッド』や『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』の新シーズンの他、ブラジル発のヒューマンドラマ『ジャスティス 彼らの選択』が日本初配信!

配信情報

■『プリティ・リトル・ライアーズ』シーズン1〜2

1月1日(土)から配信(字・吹)

■『ウォーキング・デッド』シーズン10 吹替版【日本初】

1月7日(金)から独占配信

■『シカゴ・ジャスティス』

1月12日(水)から独占配信(字)

■『ジ・オフィス』シーズン7【日本初】

1月22日(土)から独占配信(字)

■『シカゴ・メッド』シーズン4【日本初】

1月19日(水)から独占配信(字・吹)

■『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン5【日本初】

1月27日(木)から独占配信(字・吹)





『ジャスティス 彼らの選択』



1月18日(火)より独占配信

以降毎週火曜日に4話ずつ配信予定(字・吹)

ブラジル北東部の街レシフェを舞台に、同じ日に逮捕された年齢も経歴も異なる4人の男女が、それぞれ7年間の刑期を終えて出所した後の姿を描くヒューマンドラマ。

婚約者の浮気現場を目撃し衝動的に射殺してしまった青年ヴィセンチ、警察官である隣人に貶められ、家族と引き裂かれた主婦ファッチマ、卒業パーティの最中に、偏見からドラッグの売人として逮捕された女子高生ローゼ、事故で下半身不随となった妻の尊厳を守るため、自殺をほう助した夫マウリシオ。4人を取り巻くキャラクターたちが、現在と過去を行き来しながら頻繁に登場し交錯する、まるでパズルのピースが散りばめられたような脚本と演出によって、再び出会った加害者、被害者両者の複雑な心理、人それぞれの正義の在り方を問いかける。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シカゴ・メッド』シーズン4 © 2018 Universal Television LLC. All Rights Reserved. /『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン5 ©2018 VIACOM INTERNATIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED /『ジャスティス 彼らの選択』© Copyright Globo Comunicação e Participações SA /『ジ・オフィス』シーズン5 © 2008 NBC Studios, Inc. and Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.