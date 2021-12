韓国俳優カン・ハヌル(ドラマ『椿の花咲く頃』)、チョン・ウヒ(映画『サニー 永遠の仲間たち』)出演の映画『雨とあなたの物語』が、本日(17日)より劇場公開スタート。映画撮影中の様子を収めたメイキング動画が解禁された。

【動画】映画『雨とあなたの物語』メイキング映像

映像には、撮影中のおちゃめなカン・ハヌルやチョン・ウヒの素の表情も収められている。本作のチョ・ジンモ監督は「私個人的には『もしやるとしたら、ヨンホは本当にカン・ハヌルだといいな』、『ソヒはチョン・ウヒだったらいいな』という思いがあったんですが、それが望み通りになったのが、ある意味すごく奇跡みたいな出来事でした」とふたりの出演について語っており、その言葉の通り、2人の人柄が反映され、魅力的なキャラクターへと昇華する様子を垣間見ることができる。

12月31日が作品の”鍵”となっている本作にちなみ、12月25日(土)のクリスマスから12月31日(日)までの期間限定で、カン・ハヌルから届いたメッセージ動画を劇場限定で上映することも発表された。メッセージ動画は上映後の映画館でのみ流れる。実施劇場は劇場情報ページ(https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=ametoanata)に掲載。

なお、本日は入場者プレゼントとして、カメラ目線を向け、傘工房を営み、満面の笑みを青年・ヨンホ(カン・ハヌル)の生写真。翌週24日(金)クリスマスイブには学生時代のヨンホがあどけない表情で振り向くカットを使用したものを用意(いずれも数量限定)。

舞台は、2003年、ソウル。明確な夢も目標もなく、退屈な浪人生活を続けていたヨンホ(カン・ハヌル)は、長い間大切にしてきた記憶の中の友人を思い返し、あてもなく手紙を出す。一方、釜山では、自分の夢を見つけられないまま、母親と一緒に古書店を営むソヒ(チョン・ウヒ)が、ヨンホから姉のソヨンに届いた手紙を受け取る。ソヒは病気の姉に代わって返事を書き、2人は手紙をつないでゆく。ある一つの約束を交わして――。偶然始まった手紙のやりとりが、モノクロだった二人の日常を鮮やかに彩りはじめ、ヨンホは12月31日に雨が降ったら会おうという可能性の低い提案をするのだった…。

