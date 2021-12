明日よりU-NEXTにて見放題で独占配信が開始となる、米HBOオリジナルドラマ『ある結婚の風景』。その日本語吹替版キャストが発表され、2020年に結婚した実生活でも夫婦である山路和弘と朴璐美が主人公夫婦の吹き替えを担当することが明らかとなった。

『ある結婚の風景』は、スウェーデンの名匠イングマール・ベルイマン監督による同名ドラマをリメイクしたHBOオリジナルドラマ。日本語吹替版声優の発表に合わせ、吹替版の予告も解禁された。



IT企業の経営幹部であるミラ(ジェシカ・チャステイン『女神の見えざる手』)と、哲学を教える大学教授のジョナサン(オスカー・アイザック『DUNE/デューン 砂の惑星』)は結婚して10年の夫婦。二人の間には4歳の娘エヴァがいる。家事は主に自宅で働くジョナサンが担当し、ミラが家計を支えるふたりの関係は良好にみえた。しかし、その関係性が次第に壊れていってしまう―。

ジョナサンとミラ夫婦の日本語吹替を担当するのは、実生活でも夫婦の山路和弘と朴璐美。また、友人夫婦のケイトとピーター役に山像かおり、石田圭祐と、こちらも実際の夫婦が吹替を担当。ほか、妻ミラの不倫相手ポリ役に津田健次郎と、豪華吹替キャストが集結している。

主演二人の吹き替えを担当する山路と朴のコメントは下記の通り。

山路和弘(夫:ジョナサン役)コメント

――作品のご感想、見どころを教えてください。

山路:其れにしても、この二人の役者とんでも無く巧い。男女のズレをさり気なくさり気なく、、。そして回を追う毎にどんどん顔が変わっていく。そして、回を追う毎にどんどん苛立ち、ささくれた私の心は最終回を観終わった時、何だか清々しく落ち着いていた。なんて事はない、私は見事に策に嵌ったわけだ。まあ、とにかく観てよ。怖いもの見たさ、、ご夫婦でどうぞ。

――今回、夫婦の役を実際のご夫婦で演じてみて、いかがでしたか?

山路:役者夫婦が夫婦の役を演じるのはよくある事だし、今回のこのドラマ、二人とも何の躊躇もなくお引き受けした。自宅で一緒にリハーサルでもやるか、、などと言いながら、、、しかし! 冗談じゃない、リハをやり出した途端、別の部屋にお互い籠ってしまった。そんな悠長な話ではなかった。聞けば、離婚が社会現象にまでなってしまった作品だそうな。なんて事。何かの陰謀か?!

朴璐美(妻:ミラ役)コメント

――作品のご感想、見どころを教えてください。ミラ(ジェシカ・チャステイン)の吹替を担当してみて、また夫婦の役を実際のご夫婦で演じてみて、いかがでしたか?

朴:「お互い役者同士なので、夫婦共演NGとかないです。有り難くお引き受けします」と、快諾したことを後悔しました...。「これって、まだ新婚の私たちには酷じゃない?!」とばかりに、生々しくリアルに描かれた夫婦の話。というより、男女の話。というより、男とは、女とは、な話。というより、人間とは、な話。ベルイマンの作品を男女逆にしたリメイク。

いやぁ...夫婦ならではなんでしょうが...深すぎる! 掘り下げすぎる! そして役者二人うますぎる! ほぼ二人の役者の会話劇で成り立っているこの作品、個としての激しい闘いを強いられました...。万が一私たちが離婚したらこの作品の影響ですね〜(笑) それほど、消耗しまくりました。自分自身の...そして相手の「嫌なところ、良いところ、共感しまくれるところ、嫌悪を抱くところ」どうぞ目を逸らさずご覧ください。

『ある結婚の風景』は、明日12月17日(金)より、U-NEXTにて見放題で独占配信スタート。

Photo:

『ある結婚の風景』© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.