NTTドコモは12月22日より、全国のドコモショップ約2,300店舗において、新料金サービス「トーンモバイル for docomo」の取り扱いを開始すると発表しました。

NTTドコモは12月22日より、「エコノミーMVNO」の一環として全国のドコモショップ約2,300店舗で「トーンモバイル for docomo」の提供を開始します。



「トーンモバイル for docomo」では、トーンライフスタイルが提供する10代向けのiPhone専用料金プラン「TONE for iPhoneプラン」に加えて、見守りに関するオプションサービス「TONEファミリー」を利用できます。





TONE for iPhoneプラン

「TONE for iPhoneプラン」は、動画視聴やアプリダウンロードなどの大容量通信を除き、月額1,100円で、データ使用量制限なしで通信が可能なiPhone専用の料金プランです。大容量通信をする際は、Wi-Fi接続に切り替えるか、動画チケット(370円/1GB)を購入する必要があります。



プランには090電話(090/080/070番号)が付いており、18.7円/30秒で通話をすることができます。また、「TONE電話」を使った場合の通話料は、トーンモバイル同士なら0円、国内携帯電話・PHS宛は23.1円/60秒、国内一般加入電話宛なら14.3円/3分となります。

TONEファミリー

「TONEファミリー」は、AIが家族を見守る「TONE あんしんAI」を搭載した家族向け見守りサービスです。Webフィルタリング機能やアプリの利用時間制限などの「ネット利用の安全」と、子供の位置情報や移動状況、歩きスマホの警告など「日常生活の安全」を守る機能が搭載されています。



「TONEファミリー」の月額料金は、契約月は無料、翌月以降は税込308円です。なお、2022年7月31日までに申し込むと、契約月の翌月からさらに5カ月間は無料で利用することができます。





