「手軽に眉を整え、自然な色をキープしたい」と眉ティントにはまる女性は多い。色味は自身の髪に合わせたり、少しだけ明るくしてみたりとその都度変えることはできるものの、あまりにも濃すぎる眉は困りものだ。このたび金髪の女性が眉ティントをしたところ、油性ペンでバッチリ描いたような眉になりTikTokで怒りを露わにした。『The Sun』などが伝えている。

TikTokユーザーのシドニー・ウォイさん(Sydney Woy)が今月10日、サロンで眉ティントをした後の動画を投稿し話題となっている。動画は投稿後5日間で再生回数が900万回を超えており、ブロンドの髪にミスマッチの焦げ茶色の眉に注目が集まった。

シドニーさんは動画の中で、眉のムダ毛を糸で処理する「スレッディング脱毛」と眉の形を数日間持続させる「眉ティント」の施術を受けたと説明し、「なぜ私の眉が油性ペンで描かれたようになってしまったのか、教えてくれない?」と続けた。

怒りが収まらない様子のシドニーさんは仏頂面で「私の次の呼吸が最後になることを願っているわ」と際どいジョークを飛ばしており、この動画には「まさに失敗例ね」「施術者は刑務所に入るべき」「初日はこんなもんよ」「3日経てば色が落ちるわ。それまでサングラスと帽子で対処したらいいわ」「なんでそんなに濃い色にしちゃったの?」「食器用洗剤とお湯でこすってみて」「ベーキングソーダとシャンプーを混ぜて使ってみて」といったコメントがあがった。

シドニーさんは「7年も眉ティントをしてるけど、こんなになったのは初めてよ」とかなりのお怒りモードで、すぐに別の動画を投稿すると、綿棒でベーキングソーダとシャンプーを混ぜたものを眉に直接塗りつけて見せた。

そして「みんなに知ってもらいたいことがあるの。実は施術者は私の眉をハンドサニタイザー(消毒ジェル)で15分もゴシゴシこすったのよ。だからきっと私の顔は素敵な化学反応を起こしているわね」と苦笑い。残念ながらフォロワーお勧めの対処法は痛いだけで全く効果がなかったようで、画面からはイライラ感が伝わってくる。

しかしその翌日、今度は顔にセルフタンニング剤を塗った動画を投稿し「これは大成功ね」とホッとした表情を見せ、眉の色が落ち着いたことを明かした。

最新の投稿ではメイクをばっちり決めた動画を投稿しており、シドニーさんには「ゴージャス」「眉毛が素敵」「やはりこうでなくちゃね!」といったメッセージが寄せられた。

ちなみにアメリカのある女性は最近、ネイルサロンで約900円の眉ティントの施術を受けたところ、まるでナイキのロゴのようになってしまい話題となった。

画像は『sydney woy 2021年12月10日付TikTok「Going for a swim with my weighted blanket」、2021年12月10日付TikTok「Reply to @lydiagenovesi this is my 13th reason」、2021年12月11日付TikTok「Reply to @notmadill thank you all for joining me on this rollercoaster」、2021年12月14日付TikTok「not the eyebrow story we wanted but the one we deserved」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)