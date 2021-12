『AND JUST LIKE THAT／セックス・アンド・ザ・シティ新章』でミランダが白髪の理由が判明

ニューヨークを舞台に、友情と恋愛を描いて世界的な大ヒットとなった米HBOのドラマ『SEX AND THE CITY』。この冬公開されるその続編『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』で、ミランダの白髪姿が話題になっていたが、その理由が判明した。米Peopleが報じている。

待望の続編は、30代の時よりもさらに複雑になった50代の日々を送るキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)の友情を描いたもの。

ミランダを演じるシンシアは現在55歳。トーク番組「Live with Kelly and Ryan(原題)」に出演した際に、ミランダ役の白髪を受け入れたことについて語った。シリーズクリエイターであるマイケル・パトリック・キングが、ミランダの白髪を提案したという。「パンデミックの間、多くの女性が美容院に行けず、そのまま白髪にしようと決めて、それがそのまま気に入ったという流れなんだ。もし3人の中で、そうなるのを誰かを選ぶならミランダだと思うんだ、って」

実は司会のケリー・リパは白髪を披露したことで批判を受けたことがあるが、シンシアの返答を受けてこのように話した。「パンデミックの時には白髪があっても気にしませんでした、本当に。白髪があってもかわいいと思っていました。でも、"あなたが思っているほどかわいくないわよ"と言う人もいたんです」

白髪姿で、等身大の女性を描く続編『AND JUST LIKE THAT/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(全10話)は12月29日(水)より、U-NEXTにて見放題で独占配信。(海外ドラマNAVI)

Photo:

シンシア・ニクソン公式Instagramより