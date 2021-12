『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』スピンオフや『グッド・ファイト』最新シーズンが独占日本初放送！

2022年1月から大型改編してパワーアップするスーパー!ドラマ TV #海外ドラマ☆エンタメに、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』スピンオフや『ゾーイの超イケてるプレイリスト』シーズン2、そして、待望の『グッド・ファイト』最新シーズンなど話題作が登場。

『ゾーイの超イケてるプレイリスト』シーズン2

プライムタイム・エミー賞スクリプテッド作品振付賞を受賞した、笑って泣ける新しいミュージカルコメディドラマ『ゾーイの超イケてるプレイリスト』。ある日突然他人の心の内を聞くことができる能力を持つことになる主人公ゾーイ。周囲の人々は内に秘めた心情をただのセリフではなく、ダンスと共に有名ヒットソングの歌詞に乗せてゾーイに歌いかける。音楽やダンスを通して、家族に直面する苦難や複雑な人間関係を乗り越えていく。

シーズン2では、ゾーイと家族は悲しみを乗り越え、新たな日常を歩み始める。仕事や恋愛で新たな局面を迎えたゾーイの物語を、再び音楽を通して世界観をかたどっていく。

2022年2月27日(日)独占日本初放送スタート

【字幕版】毎週日曜21:00 【二カ国語版】毎週日曜 23:00





『LAW & ORDER:組織犯罪特捜班』

米TVシリーズ歴代最長記録を更新中の『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』。そのシーズン12まで出演していたクリストファー・メローニ演じるエリオット・ステイブラーが主人公となるスピンオフドラマが日本上陸!

『LAW & ORDER:組織犯罪特捜班』は、NY市警組織犯罪特捜班が国際的な組織犯罪を撲滅するために奔走する姿を描く。本国では今年4月に放送開始され、シーズン2が現在放送中。出演はクリストファーの他、ディラン・マクダーモット(『ザ・プラクティス〜ボストン弁護士ファイル』『アメリカン・ホラー・ストーリー』)が犯罪組織のボスであり保険会社のオーナーであるリチャード・ウィートリーを演じる。

2022年3月 独占日本初放送スタート!





『TRANSPLANT(原題)』

シリア出身の救急医療に精通した凄腕医師がトロントの大病院で人々を救うために奮闘する『TRANSPLANT』。

救急医療に精通した凄腕シリア人医師バシール・"バシュ"・ハメッド(ハムザ・ハク)は、戦争で荒廃した祖国を離れ、カナダで医者としてのキャリア、そして妹と共に自身の新しい生活を切り開こうとする。今までの環境と違うトロントでの生活、大病院での緊急医療の体制。様々な困難を乗り越え、バシュはカナダで新しい人生を進むことができるのか?

カナダCTVで2020年2月に放送開始され、大胆なストーリー展開で人々を魅了し、2020年度CTVで最も視聴されたドラマシリーズとして人気を博し、シーズン2の更新が決まっている注目作。

2022年4月 独占日本初放送スタート!





『グッド・ファイト』シーズン4

本格派法廷ドラマ『グッド・ワイフ』の1年後を描くスピンオフドラマ『グッド・ファイト』がスーパー!ドラマ TV #海外ドラマ☆エンタメに登場。シカゴの弁護士事務所を舞台に、弁護士ダイアン・ロックハート(クリスティーン・バランスキー)を中心とした女性たちがさまざまな困難に立ち向かう。

待望のシーズン4では、本家からデヴィッド・リー弁護士役のザック・グルニエ、ルイス・ケニング弁護士役のマイケル・J・フォックスが出演。さらに、『ハンニバル』のウィル・グレアム役などで知られるヒュー・ダンシーが元陸軍将校で現在はアソシエイト弁護士という役どころで登場する。

シーズン1&2:2022年3月 CS初放送

シーズン3:2022年3月 日本初放送

シーズン4:2022年4月 独占日本初放送スタート!

