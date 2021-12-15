2021年12月15日、Twitterが、アップロードされた動画に自動で字幕を付ける機能の展開を開始したと発表しました。

A couple months ago we rolled out video caption file upload. Starting today, all videos will be auto-captioned. To see them, turn on captioning in your mobile device settings, or select the CC button on Web. What do you think of the experience? https://t.co/fywdjC6yDI— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 14, 2021

AndroidとiOSのTwitterアプリからミュート状態で動画をご覧の方に、自動で字幕が表示される機能が追加されました。

ミュートを解除しても、端末のアクセシビリティ設定をすれば字幕を表示したままにすることができます。ウェブブラウザでは「CC」ボタンで字幕オン/オフを切り替えられます???????? pic.twitter.com/oJu9leRVXh— Twitter Japan (@TwitterJP) December 15, 2021

Twitterで動画を共有および視聴する方法

https://help.twitter.com/ja/using-twitter/twitter-videos#autocaption

Twitter is rolling out automatic captions for videos - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/14/22834366/twitter-automatic-live-captions-videos

Twitterの発表によると、今後Twitterにアップロードされた動画に対し、自動的に字幕が付けられるとのこと。言語は日本語や英語など複数が提供されています。

ブラウザ版Twitterの場合、動画右下の「CC」をクリックすることで字幕表示のオン・オフを切り替え可能です。

なお、過去に投稿された動画には字幕が付きません。この字幕については、不正確または不適切な字幕をTwitterに報告する方法がないという点が指摘されています。