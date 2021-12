映画『グリーン・デスティニー』などのミシェル・ヨーが主演を務める新作SFアドベンチャー『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス(原題) / Everything Everywhere All at Once』の予告編(海外版)が、製作・配給会社A24の公式YouTubeチャンネルで公開された。

本作の主人公は、税金の支払いが終わらない中国系アメリカ人のエヴリン・ワン(ミシェル)。いくつもの並行世界(=マルチバース)に存在する自分の記憶や感情にアクセスできるエヴリンは、マルチバースに蔓延る悪と戦うべく立ち上がる。多次元のエヴリンが次々と登場する予告編では、ミシェルの本格アクションも見ることができる。

監督は、生者と死者のコンビを描いた『スイス・アーミー・マン』のダニエル・シャイナート&ダニエル・クワン。共演には、『ハロウィン』のジェイミー・リー・カーティス、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』のステファニー・スー、『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』のキー・ホイ・クァンらが名を連ねる。映画は2022年3月のSXSW(サウス・バイ・サウスウェスト)でお披露目後、同月25日より全米の劇場で公開される。(編集部・倉本拓弥)