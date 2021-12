『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』12月29日（水）日本上陸！

2004年のシーズン6放送終了から17年、2010年の映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年...。ついに、ファン待望の『セックス・アンド・ザ・シティ』続編『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』が12月29日(水)より独占配信決定! 日本語吹替版では、オリジナル声優キャストが続投することも明らかになった。

30代の時よりもさらに複雑になった50代の日々を送るキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)の友情を描く『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』。

キャリーの夫ミスター・ビッグ役のクリス・ノース、ミランダの夫スティーブ役のデヴィッド・エイゲンバーグ、スタンフォード役のウィリー・ガーソンらがカムバックし、新たなキャラクターとしてポッドキャストでホストを務めるチェ・ディアス(サラ・ラミレス)などが加わる。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』あらすじ

ニューヨークで久しぶりのブランチに集合したキャリー、ミランダ、シャーロット。話題は、キャリーが出演中のポッドキャスト番組、ミランダがティーンエイジャーの息子の部屋でコンドームを踏んでしまったこと、シャーロットの憧れのママ友、髪の毛の色、そして疎遠になってしまったサマンサのこと...。悩みが変わっても、話ができる友達が傍にいるのは変わらない。新たな挑戦、出会いと別れ。いくつになっても人生は驚きの連続。50代になって新たなライフステージを歩む彼女たちの物語が始まる――。

日本語吹替版では、キャリーに永島由子、ミランダに渡辺美佐、シャーロットに松谷彼哉とオリジナル声優キャストが続投。また、シャーロットの長女リリーに内田彩、次女ローズに伊瀬茉莉也、ミランダの息子ブレディに畠中祐、新登場のキャラクターであるシャーロットの友人リサに沢城みゆき、チェ・ディアスに斉藤貴美子など、豪華声優陣が新たに集結している。

『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』配信情報

【配信開始日時】12月29日(水)0:00 第1話配信予定

(毎週水曜1話ずつ更新予定)

【配信形態】見放題

【公式サイト】https://www.video.unext.jp/title_k/and-just-like-that

【視聴サイト】https://video.unext.jp/title/SID0064742

(海外ドラマNAVI)

Photo:『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.