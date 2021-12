「SEX AND THE CITY」(セックス・アンド・ザ・シティ)の続編ドラマ「AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章」が、12月29日よりU-NEXTにて見放題で独占配信されることが決定した。あわせてキャリーたちの日常が垣間見られる本予告も公開された。

「SEX AND THE CITY」シリーズは、ニューヨークに住む女性たちの恋愛事情を赤裸々に描き大ヒットした。本作は、シーズン6の放送終了から17年、映画『セックス・アンド・ザ・シティ2』から11年ぶりの続編となる。おなじみのニューヨークを舞台に、50代になって新たなライフステージを歩むキャリー(サラ・ジェシカ・パーカー)、ミランダ(シンシア・ニクソン)、シャーロット(クリスティン・デイヴィス)の人生と友情が描かれる。サマンサ役のキム・キャトラルは出演しない。全米では9日より配信が始まっており、衝撃の展開にSNS上では驚きの声が上がっている。

公開された映像には、50代になったキャリーたちの楽しそうな日常が映し出され、「新しい章が始まる」の文字が。さらに、キャリーがクローゼットに並んだ何足ものハイヒールに向かって、「ハロー私の恋人たち」と笑いかける靴好きのキャリーらしいシーンも収められている。(今井優)

12月29日(水)よりU-NEXTにて見放題で独占配信(毎週水曜1話ずつ更新予定)